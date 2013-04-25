Анонс на 26 квітня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою відвідає Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

* З нагоди 27-х роковин Чорнобильської катастрофи відбудеться поминальний молебень за загиблими та померлими від наслідків Чорнобильської катастрофи. У заході візьмуть участь: віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та голова КМДА Олександр Попов.

* Круглий стіл на тему: «Удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності». Організатори: Міністерство закордонних справ і Держслужба інтелектуальної власності України.

* Відбудеться конференція «Заходи щодо сприяння реалізації державної Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр. у забезпеченні імпортозаміщення та енергоефективності в будівельній галузі, промисловому секторі та житлово-комунальному господарстві». Організатори: ТППУ та Асоціація «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів». Учасники: Олександр Вілкул, віце-прем'єр-міністр України; Геннадій Темник, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; Анатолій Максюта, перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі України, Ігор Лисов, радник Голови ВРУ; Микола Пашкевич, голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України. Модератор - Іван Салій, голова Комітету підприємців виробників будівельних матеріалів та виробів при ТППУ.

* Прес-конференція на тему: «Стан охорони праці в Україні», приурочена до Всесвітнього дня охорони праці. Учасники: голова Держгірпромнагляду Олександр Хохотва, перший заступник голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан, перший заступник голови спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні - виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошченко.

* За участю міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскурякова в зоні відчуження пройдуть заходи присвячені 27-м роковинам Чорнобильської катастрофи.

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