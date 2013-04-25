В Україні посилять контроль за ринком лікарських засобів

Президент України Віктор Янукович увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке зобов’язує уряд вжити заходів з посилення контролю на ринку лікарських засобів.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент увів у дію рішення РНБО від 29 березня 2013 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами».

Кабінету Міністрів доручено подати на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби».

У законопроекті належить передбачити обов'язкове визначення під час державної реєстрації генеричних лікарських засобів їхньої біоеквівалентності, терапевтичної ефективності, наявності більш високих фармакоекономічних характеристик; скасування державної реєстрації лікарських засобів, у тому числі з підстав порушення процедури такої реєстрації, відсутності лікарського засобу на ринку України більше двох років із дати державної реєстрації.

Уряд має у тримісячний строк вжити заходів, спрямованих на врегулювання питань поводження з фальсифікованими, неякісними лікарськими засобами, у тому числі тими, термін придатності яких закінчився, щодо, зокрема: встановлення вимог до ведення первинного обліку, інвентаризації, паспортизації, подання статистичної звітності про обсяги утворення відходів; створення за участю Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій необхідної промислової інфраструктури поводження з відходами; створення дієвої системи контролю за операціями поводження з відходами.

Кабміну доручено забезпечити у чотиримісячний строк запровадження в установленому порядку державного регулювання цін (з використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін) на лікарські засоби для лікування хворих на цукровий діабет, а також механізму часткового відшкодування вартості таких лікарських засобів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Міністерству охорони здоров'я доручено забезпечити усунення у місячний строк порушень, установлених перевіркою, проведеною Генеральною прокуратурою України відповідно до пункту 4 рішення РНБО від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами», введеного в дію указом Президента від 30 серпня 2012 року № 526, та вжити відповідних заходів реагування стосовно посадових осіб, які допустили такі порушення.