ТОП-10 (25 квітня)

«Смарт-Холдинг» придбає контроль над «Укргазвидобутком» і «ГазЕнерго»

Бойко обговорив з прем'єром Казахстану питання «подальшої інтеграції України до Митного союзу»

Кабмін передав Фонду держмайна акції п'яти обленерго для їх приватизації

Fitch присвоїло 5-річним євробондами ДТЕК на 150 млн дол. фінальний рейтинг «В»

Заборгованість із зарплати в березні зменшилася до 1,07 млрд грн

Ostchem у I кварталі продав на українському ринку близько 1,7 млрд куб. м газу

Україна не порушуватиме розслідування щодо імпорту палива з Білорусі

Українці з 20 грудня зможуть зберігати номер телефону у разі зміни оператора

«Укртранснафта» збільшила прибуток на 66%

Експерт прогнозує, що до кінця року долар продаватимуть по 8,50 грн/дол.

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«Смарт-Холдинг» придбає контроль над «Укргазвидобутком» і «ГазЕнерго»

«Смарт-Холдинг», який контролює український бізнесмен Вадим Новінський, купує понад 90% приватної нафтогазовидобувної компанії "Укргазвидобуток" і 100% компанії "ГазЕнерго".

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті антимонопольного відомства Сербії.

Згідно з повідомленням, покупцем виступає кіпрська компанія Lovitia Investment Ltd.

Водночас компанія «Смарт-Холдинг» не коментує цю угоду, посилаючись на її незавершеність.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2011 року «Смарт-Холдинг» через компанію Energees Management завершив операцію з придбання контрольного пакету акцій британської нафтогазової компанії Regal Petroleum.

Компанія «Смарт Енерджі», що розвиває енергетичний напрямок інвестиційної групи «Смарт-Холдинг», планує до 2014 р. оформити контроль над родовищами із загальними запасами газу обсягом 50 млрд куб. м.

«Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь у проектах як стратегічний або портфельний інвестор. Інвестиційна діяльність «Смарт-Холдингу» реалізується також у країнах СНД і Східної Європи.

Основним бенефіціаром «Смарт-Холдингу» є Вадим Новінський.

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Бойко обговорив з прем'єром Казахстану питання «подальшої інтеграції України до Митного союзу»

Віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко обговорив з керівництвом уряду Казахстану питання поглиблення співпраці України з Митним союзом.

Як повідомляє Урядовий портал, у рамках робочої поїздки до Астани 24 квітня Ю.Бойко провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Казахстан Сериком Ахметовим та заступником прем’єр-міністра Республіки Казахстан Кайратом Келимбетовим.

Сторони обговорили низку питань поглиблення співробітництва України із країнами-учасницями Митного союзу.

Зокрема обговорювалися питання розвитку взаємовигідних відносин та «подальшої інтеграції України до Митного союзу», набуття Україною статусу спостерігача, нарощування обсягів обігу товарів та послуг між Україною та країнами-членами Митного союзу.

Сторони також обговорили можливість та умови приєднання України до ряду конкретних угод у рамках договірно-правової бази Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача в цій організації.

"На мій погляд, вже рішення ухвалене, і йдеться про технічні формулювання", - сказав М.Азаров.

Водночас заступник голови Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Ліхачов заявив, що питання про статус України в Митному союзі ще не вирішено.

24 квітня в коментарі газеті «Коммерсантъ-Украина» урядовий уповноважений з питань співробітництва з РФ, країнами СНД і ЄврАзЕС Валерій Мунтіян повідомив, що Україна ще минулого тижня направила країнам Митного союзу проект меморандуму про надання їй статусу спостерігача.

"У меморандумі два ключові пункти: про статус України як спостерігача в Митному союзі, а також про участь нашого представника в усіх засіданнях комісій МС", - пояснив він.

За словами В.Мунтіяна, остаточне рішення ще не ухвалене, але "українську редакцію меморандуму було взято за основу, і зараз вона знаходиться в роботі".

"Ми розраховуємо, що таке рішення (схвалення заявки) приймуть 29 травня на засіданні глав держав-членів МС. Проте для цього проект меморандуму повинен пройти обговорення в урядах країн-членів цього союзу, потім його передадуть нам, і, у разі нашої згоди з внесеними до нього правками, він буде представлений на розгляд Євразійської економічної комісії", - уточнив чиновник.

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Кабмін передав Фонду держмайна акції п'яти обленерго для їх приватизації

Кабінет Міністрів України передав Фонду державного майна України (ФДМУ) для подальшої приватизації 60,25% акцій «Запоріжжяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», 65,001% «Харківобленерго», 70% «Миколаївобленерго» і 70,008% «Хмельницькобленерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Акції шостої компанії - 50,9% «Тернопільобленерго» - перебувають в процесі передачі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України від 3 квітня ц.р. затвердив план розміщення акцій шести обласних енергопостачальних компаній на приватизаційних аукціонах і на фондовій біржі. Йдеться про розміщення пакетів акцій акціонерних компаній «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго», «Миколаївобленерго».

На початку квітня глава Фонду держмайна Олександр Рябченко повідомив, що ФДМУ планував виставити на біржу 5-відсоткові пакети "Харків-", "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго". Решту контрольних пакетів акцій цих обленерго (від 60% і вище) буде виставлено на конкурсні торги.

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Fitch присвоїло 5-річним євробондами ДТЕК на 150 млн дол. фінальний рейтинг «В»

Рейтингове агентство Fitch присвоїло 5-річними бондами найбільшого приватного енергетичного холдингу України ДТЕК на 150 млн дол. з прибутковістю 7,875% фінальний рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "RR4".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Згідно з документом, ці облігації повинні бути консолідовані з попереднім випуском на 600 млн дол. з аналогічною прибутковістю і терміном погашення в 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 150 млн доларів США.

Наприкінці березня 2013 року ДТЕК через свою "дочку" DTEK Finance PLC розмістив на ринку п'ятирічні євробонди з погашенням у квітні 2018 на 600 млн дол. з аналогічним рівнем прибутковості.

Гарантами виконання зобов'язань емітента за позикою стали DTEK Holdings BV, DTEK Holdings Ltd і DTEK Trading Ltd.

Організаторами основного випуску і дорозміщення паперів є зокрема ING Bank, Deutsche Bank AG, JP Morgan, UniCredit, ВТБ і «Сбербанк Росії».

Частина коштів, залучених у результаті розміщення євробондів на 600 млн дол., була спрямована на операцію з викупу раніше випущених боргових паперів.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову.

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Заборгованість із зарплати в березні зменшилася до 1,07 млрд грн

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в березні скоротилася на 24 млн грн (2,2%) порівняно з лютим і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Частка економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості становила 596,8 млн. грн (55,3%), частка підприємств-банкротів – 423,6 млн. грн (39,3%).

У галузевому розрізі найбільший обсяг заборгованості, як і раніше, зафіксовано в промисловості – 565,5 млн. грн. Найменший обсяг заборгованості – у сфері мистецтва, спорту і розваг - 698 тис. грн, а також інформації та телекомунікації – 744 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано в Донецькій області - 253,6 млн. грн, найменший – у Чернівецькій області – 346 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн. грн, і на 1 березня становив 1,102 млрд грн.

Водночас наприкінці березня міністр соціальної політики України Наталія Королевська стверджувала, що, за оперативними даними міністерства, обсяг заборгованості станом на 29 березня становив 978 млн. грн, що на 124 млн. грн (12,5%) менше показника заборгованості на 1 березня.

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Ostchem у I кварталі продав на українському ринку близько 1,7 млрд куб. м газу

Компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групу Ostchem Group, продала у січні-березні 2013 року на українському ринку 1,5-1,7 млрд куб. м природного газу.

Про це Дмитро Фірташ сказав журналістам під час поїздки до Кіровоградської області.

«Цього року у першому кварталі ми дійсно продали близько 1,5-1,7 млрд кубометрів газу», - сказав Д.Фірташ

Він також додав, що близько 90% поставок його компанії Ostchem використовується для власних потреб.

Водночас Д.Фірташ відзначив некоректність пов'язання поставок газу на ринок приватними компаніями з можливими претензіями "Газпрому" до "Нафтогазу України".

"Говорять, "Газпром" може судитися, виставляти санкції, але я хочу сказати, це все нісенітниця. Питання полягає не в цьому", - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що поставки газу до України з Росії та Європи на сьогодні здійснюють комерційні компанії, які купують паливо у суб'єктів господарювання, зокрема виробників.

За словами міністра, у березні «Нафтогаз» придбав всього 200 млн кубометрів газу для здійснення транзиту до Європи.

Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м. Одна з причин різкого скорочення закупівель - невирішеність питання про зниження ціни на газ.

За даними Державної митної служби, Україна у січні-березні 2013 року імпортувала газ в грошовому вираженні на загальну суму 3,1 млрд дол.

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Україна не порушуватиме розслідування щодо імпорту палива з Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про недоцільність порушення антисубсидіарного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензинів, моторних та інших легких дистилятів, важких дистилятів - дизпалива) походженням з Республіки Білорусь.

Про відповідне рішення комісії, прийняте 24 квітня, УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"За результатами опрацювання наданих доказів, яких виявилося недостатньо для порушення розслідування, незважаючи на наявність проблемних питань з поставкою до України нафтової сировини, а також через відсутність підтримки таких заходів найбільшими нафтопереробними підприємствами України, прийнято рішення про недоцільність порушення відповідного розслідування", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, в березні 2013 року Мінекономрозвитку зареєструвало скаргу чотирьох українських нафтопереробників про порушення антисубсидіарного розслідування щодо імпорту нафтопродуктів з Білорусі.

Україна в січні 2013 року імпортувала нафти і нафтопродуктів в обсязі 514,914 тис. тонн на загальну суму 504,393 млн дол.

Найбільшими імпортерами нафтопродуктів в січні стали Російська Федерація (125,436 тис. тонн на суму 119,808 млн дол.), Литва (73,319 тис. тонн на суму 74,215 млн дол.) і Білорусь (189,863 тис. тонн на суму 188,91 млн дол.)

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Українці з 20 грудня зможуть зберігати номер телефону у разі зміни оператора

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) сьогодні затвердила проект рішення «Про затвердження Положення про надання послуг з перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів», яким, зокрема, передбачено впровадження послуги перенесення абонентських номерів у мережах мобільного зв'язку з 20 грудня 2013 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗІ.

Як наголошується в повідомленні, відповідно до пункту 4-1 частини 1 статті 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов'язані надавати абонентам вищезгадані послуги, і прийняття Положення створює відповідну нормативно-правову основу щодо їх впровадження. Положення подається на державну реєстрацію до Міністерства юстиції і набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Положення визначає принципи надання послуг з перенесення абонентських номерів, використання персональних номерів, порядок вибору Адміністратора Центральної бази даних (ЦБД) і досудового вирішення спорів щодо надання певних послуг. У процесі обговорення нормативно-правового акту були внесені уточнення в окремі його положення. Зокрема, в останній редакції Положення конкретизовано обов'язки Адміністратора щодо захисту персональних даних про абонента, зокрема, чітко розмежовані випадки, коли Адміністратор є власником персональних даних абонентів, а коли - розпорядником. Крім того, на прохання операторів та за підтримки Держкомпідприємництва перенесено дату обов'язкового впровадження послуг у мережах мобільного зв'язку, які почнуть вводитися з 20 грудня 2013 року. Впровадження послуг у мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку передбачено з 1 січня 2015 року за наявності відповідної технічної можливості комутаційних станцій та вузлів і за умови придатності власної телекомунікаційної мережі для взаємодії з ЦБД, а з 1 січня 2025 - в обов'язковому порядку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з раніше схваленим проектом Положення (28 лютого 2013 року) впровадження послуг перенесення абонентських номерів передбачалося у мережах мобільного зв'язку з 1 грудня 2013 року, а в мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку з 1 січня 2015 року. Положенням також визначено, що послуга перенесення номерів буде безкоштовною для абонентів - для її активації достатньо буде відправити SMS або заповнити заявку на сайті "приймаючого" оператора.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду у галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. НКРЗІ складається з Голови та шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.

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«Укртранснафта» збільшила прибуток на 66%

Національний оператор нафтотранспортної системи України, компанія «Укртранснафта» в січні-березні 2013 року збільшила чистий прибуток на 69% порівняно з аналогічним періодом 2012 року – до 168,928 млн грн з 101,886 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 1,066 млрд грн з 0,335 млрд грн.

Валовий прибуток за три місяці 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 164,183 млн грн з 134,598 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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Експерт прогнозує, що до кінця року долар продаватимуть по 8,50 грн/дол.

Середній курс продажу готівкового долара до кінця року може підвищитися до 8,50 грн/дол., і причин для зростання вартості американської валюти до 9 грн/дол. у цьому році поки що немає.

Як повідомила УНІАН прес-служба інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, таку думку висловила експерт компанії Марія Сальникова.

За її прогнозами, середній курс продажу готівкового долара до кінця року може підвищитися до 8,50 грн/дол. на тлі необхідності значних виплат за зовнішнім боргами і слабкого економічного зростання. Водночас, як вважає експерт, якщо збережеться відносна стабільність економічної ситуації в єврозоні, США і Китаї, а також не станеться нових «шоків» на зразок Кіпру, то курс готівкового долара може становити 8,20 грн/дол.

«Причин для зростання вартості американської валюти до 9 грн в цьому році поки що немає. Побоювання, що посилилися останнім часом на ринку, викликані відсутністю домовленостей між Україною і МВФ після недавньої зустрічі, що внесло неясність до перспектив відновлення співпраці з кредитором цього року в цілому», – цитує прес-служба М.Сальникову.

Також експерт повідомила, що, згідно з даними щодо девальваційних очікувань за березень 2013 року, українці більш оптимістично дивляться на перспективи гривні на найближчі три місяці.

Як повідомляв УНІАН, згідно з консенсус-прогнозом, опублікованим на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в квітні цього року експерти покращили прогноз курсу гривні в 2013 році до 8,36 грн/дол. проти 8,55 грн/дол., прогнозованих у листопаді 2012 року.

Державний бюджет України на 2013 рік сформовано, виходячи з середньорічного курсу 8,4 грн/дол.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, курс національної валюти в 2013 році буде в межах від 8,3 до 8,5 грн/дол.

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УНІАН