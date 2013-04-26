ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «В України є три місяці для виконання умов Євросоюзу - глава МЗС Польщі» пише: якщо вони будуть реалізовані перед самітом «Східне партнерство», то буде надто пізно...

* * *

Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: Девальвація неминуча, іпотека недоступна, а банки рахують прибуток і проводять кадрові зміни» подає аналіз основних економічних подій за 25 квітня...

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Труба - світові», в якому пише: пожвавлення видобувних і транспортних проектів у нафтогазовій сфері зіграло на руку українським виробникам труб. Компанія Shell провела сертифікацію і має намір закуповувати продукцію групи «Інтерпайп» для реалізації проектів не тільки в Україні, але і в інших країнах. Інтерес до українських труб проявляють Туреччина і Азербайджан. У найближчі роки структура збуту трубних компаній може змінитися - в їхніх продажах дедалі меншу частку займатиме Росія і країни Митного союзу, відзначають експерти...

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Податкам вказали на місце», в якому пише: місцеві бюджети можуть отримати додаткові доходи у розмірі 55 млрд грн. У фракції Партії регіонів пропонують всі надходження від податку на прибуток залишати в розпорядженні місцевих органів влади, а не перераховувати до держбюджету. В уряді виступають проти такої ініціативи, оскільки це призведе до розбалансування держбюджету. Навіть представники регіонів кажуть, що їм достатньо 25-30% за умови, що компанії платитимуть податок за місцем роботи, а не реєстрації...

* * *

«Сегодня» у публікації «Екс-директор ЧАЕС, за якого вибухнув реактор: про нові версії і життя після в'язниці» пише: незважаючи на десятки версій аварії, які озвучували і КДБ СРСР, і атомники, Віктор Брюханов переконаний, що зрозумілих причин досі ніхто так і не назвав. Але є тільки дві взаємопов'язані версії вибуху...

* * *

Також «Сегодня» у публікації «Газова війна: які у Росії шанси перекрити нам реверс з ЄС» пише: «Газпром» перевірить законність реекспорту палива з Європи. Але навіть якщо Росія звернеться до Стокгольмського арбітражу, її шанси на виграш, за словами експертів, низькі...

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Данилишин: Уряду потрібно перейти до радикальних дій» пише: сьогодні в країні спостерігається не просто економічна криза, а крах моделі економічного розвитку - фактично вичерпуються резерви закладеної в радянські часи господарської моделі і відсутня нова стратегічна альтернатива розвитку, вважає екс-міністр економіки Богдан Данилишин...

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Транснафта» погрожує зупинити постачання палива з України до Європи» пише: давні суперечки російської компанії з українською владою за нафтопровідну трубу через Україну до Угорщини штовхають її на радикальні кроки...

* * *

«Ведомости» у публікації «Володимир Путін висловив невдоволення урядом» пишуть: у телеефірі президент Росії дав зрозуміти, що Медведєвим незадоволений, але поки його не змінює. Олексія Кудріна називають головним претендентом на посаду прем'єра...

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Москва скасовує будівництва на приєднаних територіях» пишуть: влада столиці РФ почали ревізію інвестиційних проектів на приєднаних територіях і перші вісім - більше ніж на 0,2 млн кв. м житла - вже забракували...

(УНІАН)