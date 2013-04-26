ЄС наполягає на тому, що справа Тимошенко має бути вирішена – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус заявляє, що влада України задля підписання Угоди про асоціацію з ЄС повинна зняти всі питання, пов'язані з випадками вибіркового переслідування політичних опонентів.

"Повинні бути зняті всі питання селективного правосуддя. Це означає, що правовий процес має місце, у правовій державі мають бути закони і вони повинні виконуватися. Але сумніви в тому, що є вибіркове правосуддя, повинні зникнути", - сказав Л.Лінкявичус в інтерв'ю «5 каналу», повідомляється на сайті Юлії Тимошенко.

Насамперед, за словами глави МЗС Литви, це стосується вирішення справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. "Лише тоді буде відкритий шлях, і тоді скептики щодо наближення України до ЄС будуть роззброєні, а поки ще ситуація така, як є", - наголосив він.

"У Європейському Союзі дуже ретельно спостерігають за ситуацією в Україні", - наголосив Л.Лінкявичус.

Як повідомлялося, Литва з 1 липня 2013 року головуватиме в Європейському Союзі.

Рада ЄС 10 грудня 2012 року визначила умови для продовження переговорів з владою України щодо перспективи підписання Угоди про асоціацію. "Рада ЄС очікує, що органи влади України усунуть випадки політично мотивованого переслідування без затримок, а також здійснять подальші кроки з реформування судової системи для запобігання таких випадків у майбутньому", - зазначалося у документі.

Після саміту Україна-ЄС 25 лютого 2013 року президенти Європейської ради та Європейської комісії Герман Ван Ромпей та Жозе Мануель Баррозу заявили, що ключовою умовою для підписання Угоди з Україною про асоціацію з Європейським Союзом залишається вирішення питання вибіркового правосуддя. "Підписання угоди про асоціацію ґрунтується на трьох питаннях – це вибіркове правосуддя, виборче законодавство та реформи. Ми, з боку Європейського Союзу закликаємо, щоб поступ у цих питаннях відбувся до травня цього року", - наголосив Г.Ван Ромпей.