Анонс на 29 квітня

* Прес-конференція заступника голови правління Пенсійного фонду України Валентини Никитенко на тему: "Пенсійне забезпечення ветеранів та інвалідів".

* Прес-конференція на тему: "Долари "під матрацом" можуть втратити свою цінність". Учасники: заступник голови правління «Єврогазбанку» Роман Горбачов, голова Комітету економістів України Андрій Новак, економічний експерт Борис Кушнірук.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція голови Національного форуму профспілок України Мирослава Якібчука на тему: «Трудове рабство по-українськи: Чи відзначить Україна Першотравень страйками?». Під час заходу буде представлено детальний аналіз нового проекту Трудового кодексу, статистика заборгованостей зарплат і соціальних виплат найманим працівникам а також розглянуто питання сучасного стану профспілок в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 218 77 52. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Великодній кошик, або Скільки українцям коштуватиме Великдень». В роботі візьме участь керівник аналітичного департаменту «Консалтингової агенції ААА» Марія Колесник.

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