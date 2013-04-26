Австрія зацікавлена в підписанні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС включно з зоною вільної торгівлі під час Третього саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада.

Про це заявив віце-канцлер, федеральний міністр з європейських та міжнародних справ Австрії Мікаель Шпінделєггер під час прес-конференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Особливу увагу під час переговорів було приділено питанням виконання Україною Порядку денного асоціації між Україною та ЄС, а також Плану першочергових заходів у рамках європейської інтеграції на 2013 рік, які покликані надати позитивного імпульсу реалізації євроінтеграційного курсу України та сприяти підписанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у листопаді.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили ключові питання порядку денного відносин між Україною та Австрією - співробітництво у політичній, економічній, енергетичній та гуманітарній сферах, графік двосторонніх заходів на поточний рік.

Відбувся обмін думками щодо взаємодії в рамках міжнародних організацій - ООН, ОБСЄ, передусім у контексті головування України в ОБСЄ цього року. Австрійською стороною високо оцінені пріоритети українського головування в цій Організації у 2013 році та зусилля України у розв’язанні тривалих конфліктів, зокрема, Придністровського конфлікту, поінформували в МЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна має намір виконати умови для підписання Угоди про асоціацію з ЄС - Клюєв