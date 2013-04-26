ТОП-10 (26 квітня)

Уряд планує завершити реформування «Нафтогазу» до кінця 2014 року

Янукович: до 2015 року збитки України від аварії на ЧАЕС сягнуть 180 млрд дол.

Президент вимагає від Кабміну збільшити витрати на соцзахист чорнобильців

Ірландський виробник будматеріалів купує «Миколаївцемент»

Євразійська економічна комісія вирішила знизити спецмито на карамель

«Газпром» безпідставно звинувачує Україну в «непрозорому реверсі» газу - російський експерт

Фонд держмайна в 2013 році планує приватизацію семи обленерго

«Нафтогаз» залишив за собою пріоритетне право купівлі газу на відкритому ринку

Кабмін пропонує дозволити приватизацію «Нафтогазу» і його дочірніх структур

Держземагентство пропонує включити фермерів у перелік покупців землі

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Уряд планує завершити реформування «Нафтогазу» до кінця 2014 року

Уряд України планує завершити реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до кінця 2014 року, йдеться в проспекті емісії суверенних євробондів, підготовленому Міністерством фінансів України.

«До кінця 2014 року Україна повинна завершити реструктуризацію «Нафтогазу», впровадити нову модель використання газорозподільних мереж природного газу і приступити до реалізації програми модернізації нафтової і газової транзитних систем», - йдеться в документі.

Також у документі зазначається, що відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24 березня 2011 року, була сформована робоча група з реструктуризації «Нафтогазу» і в цей час вона займається підготовкою конкурсу із залучення консультантів з реструктуризації «Нафтогазу», а також підготовкою до лістингу на зарубіжних фондових біржах.

Згідно з документом, до кінця 2014 року також планується запровадити європейські стандарти якості для нафтопродуктів і зробити модернізацію виробничих потужностей нафтопереробних заводів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікує до кінця квітня 2013 року отримати попередні пропозиції щодо реформування НАК «Нафтогаз України».

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заплатила компанії Ernst & Young 9,995 млн грн за розробку програми реформування компанії.

Цю програму Ernst & Young повинен розробити протягом 2013 року.

Метою і завданнями роботи є надання пропозицій щодо найбільш оптимальних варіантів реструктуризації «Нафтогазу України» за основними напрямками діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу та нафти) у рамках виконання програми реформування газового сектору, а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЄС за кожним з напрямів.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Янукович: до 2015 року збитки України від аварії на ЧАЕС сягнуть 180 млрд дол.

Чорнобиль. До 2015 року збитки України від аварії на Чорнобильській АЕС сягнуть 180 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович сьогодні під час робочої поїздки на ЧАЕС.

“Ще одна важлива і болісна проблема України - це зона відчуження. Загалом внаслідок Чорнобильської катастрофи радіацією в Україні було забруднено 2 тис. 218 селищ і міст. У зв’язку з цим постає питання стратегії розвитку постраждалих земель. За оцінками експертів, сумарні економічні збитки від Чорнобильської катастрофи до 2015 року сягнуть для України майже 180 млрд дол.”, - сказав В.Янукович.

Він наголосив, що ця сума співвідноситься з річним ВВП України.

Також глава держави наголосив, що науковці та економісти повинні визначити реальну стратегію мінімізації цих збитків. В.Янукович наголосив, що певні позитивні напрацювання в цьому напрямку вже є.

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Президент вимагає від Кабміну збільшити витрати на соцзахист чорнобильців

Чорнобиль. Президент України Віктор Янукович вимагає від Кабінету Міністрів знайти можливість збільшити державні видатки на соціальний і медичний захист громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час робочої поїздки на ЧАЕС.

“Близько 105 тисяч українців внаслідок цієї трагедії стали інвалідами. Держава здійснює підтримку цих людей. Але чи можемо ми сказати, що вона є достатньою? Гадаю - ні”, - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що цього року з державного бюджету на соціальні виплати чорнобильцям має бути виділено 2 млрд 623 млн грн. За словами глави держави, ця сума більша, ніж у 2012 році.

“Але в мене питання до уряду: чи може задовольняти таке зростання соціальних виплат людям, які віддали своє здоров’я на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. На лікування чорнобильців передбачено менше 50 млн грн, що також далеко недостатньо. Тому, безумовно, уряду необхідно знайти можливість збільшити державні витрати на соціальний і медичний захист громадян України, які постраждали на аварії на Чорнобильській АЕС», - наголосив Президент.

В.Янукович також зазначив, що профільні органи центральної влади повинні провести ретельну перевірку списків осіб, які отримують допомогу. За словами Президента, державна допомога повинна надаватися виключно тим, хто дійсно її потребує.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра соціальної політики Наталії Королевської, в Україні щорічно на соціальний захист 2 млн людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, необхідно понад 88 млрд грн, тоді як цього року на фінансування чорнобильських програм передбачено 11 млрд грн.

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Ірландський виробник будматеріалів купує «Миколаївцемент»

Великий ірландський виробник будівельних матеріалів CRH купує у французької компанії Lafarge компанію «Миколаївцемент» (Львівська обл.) за 96 млн євро, повідомила CRH.

Згідно з повідомленням, після придбання ірландська компанія стане лідером ринку будівельних матеріалів в Україні.

Крім того, купівля «Миколаївцементу» дозволить CRH повною мірою використовувати переваги нового заводу «Подільський».

У компанії також відзначили, що завершення операції залежить від надання необхідних дозволів регулюючих органів.

Нагадаємо, що CRH вийшла на український ринок у 1999 році, придбавши підприємство «Подільський цемент». У 2011 році ірландська компанія придбала контрольний пакет акцій в «Одеса Цемент».

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Миколаївцемент» у 2012 році збільшив чистий збиток у 6,8 разу порівняно з 2011 роком - до 74,355 млн грн.

Довідка УНІАН. «Миколаївцемент» (м. Миколаїв, Львівська обл.) з 1950 р. займається виробництвом цементу. У 1999 р. підприємство увійшло до міжнародної групи Lafarge. У 2011 році підприємство виробило 0,9 млн тонн цементу.

Група Lafarge в Україні включає завод з виробництва гіпсокартону в Артемівську Донецької обл. (Підрозділ «Лафарж Гіпс Україна»), виробництво щебеню на Кощеєвському гранітному кар'єрі в Київській обл., Клесівському кар'єрі нерудних копалин у Рівненській обл., Майдан-Іспаському піщано-гравійному кар'єрі в Чернівецькій обл. (Підрозділ «Лафарж Щебінь Україна») і цементний завод «Миколаївцемент» у Миколаєві Львівської обл. («Лафарж Цемент Україна»).

Група Lafarge створена в 1833 році, займається виробництвом будівельних матеріалів (цементу, щебеню, бетону та гіпсу).

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Євразійська економічна комісія вирішила знизити спецмито на карамель

Колегія Євразійської економічної комісії (ЄЕК) ухвалила рішення про зниження діючої ставки спеціального мита на карамель у країнах Митного союзу (МС) на 20,6 дол. у два етапи протягом 2013 р. – до 273,5 із 294,1 дол. за 1 тонну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра з торгівлі ЄЕК, з 15 червня 2013 р. спецмито буде знижено до 283,8 дол. за 1 тонну, з 15 грудня 2013 року – до 273,5 дол. за 1 тонну.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення комісія ЄЕК ухвалила 26 квітня за підсумками повторного спеціального захисного розслідування.

Також комісія ухвалила рішення поширити дію спецмита на імпорт карамелі з Бразилії.

“Зниження відбудеться у два етапи: з 15 червня 2013 року – до 283,8 дол. США за 1 тонну, а з 15 грудня 2013 року – до 273,5 дол. США за 1 тонну. Також у ході розслідування було встановлено, що частка імпорту карамелі з Бразилії перевищила порогову позначку в 3% від загального обсягу імпорту карамелі, й тепер на неї також поширюватиметься дія цього спеціального захисного заходу», - сказав міністр торгівлі ЄЕК Андрій Слєпньов.

У прес-службі міністра зазначили, що за результатами повторного спеціального захисного розслідування Департамент захисту внутрішнього ринку ЄЕК прийшов до висновку, що дія спеціального захисного заходу стосовно імпорту карамелі мала позитивний вплив на галузь.

“У 1-му півріччі 2012 р. порівняно з 1-м півріччям 2011 р. на фоні зниження обсягу споживання карамелі в МС на 4,1% обсяг її виробництва в країнах МС залишався практично незмінним, а обсяг реалізації карамелі збільшився. До того ж зниження обсягу імпорту карамелі на 30,7% дозволило збільшити частку товару країн МС на 5,1 п.п.”, - повідомляє прес-служба.

У той самий період середньозважена відпускна ціна скоротилася на 1,3% на фоні значнішого зниження собівартості (на 11,4%), що дозволило підприємствам збільшити рівень рентабельності 4,4%, тоді як у 1-му півріччі 2011 р. вони зазнавали збитків.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в МС діє ставка спеціального мита на карамель у розмірі 294,1 долара США за 1 тонну.

Повторне спеціальне захисне розслідування було почате у зв'язку із запитом українських підприємств ДП «Кондитерська корпорація «ROSHEN», ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» і ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків'янка».

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«Газпром» безпідставно звинувачує Україну в «непрозорому реверсі» газу - російський експерт

Звинувачення російського газового монополіста компанії «Газпром» на адресу України щодо організації «непрозорого реверсу» газу з Європи безпідставні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Російській Федерації повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

«Останні висловлювання представників «Газпрому» зовсім безпідставні. Я думаю, що українські компанії, у тому числі «Нафтогаз України», мають законне право купувати що завгодно і у кого завгодно, «Газпром» не має можливості їм заборонити», - сказав М.Крутіхін.

Він вважає, що в реверсних поставках немає ніяких порушень.

«Україна повинна транзитно комусь передати газ і може частину цього транзитного газу купити у кінцевого покупця. Так само як це робить Польща - газ, що йде по трубі в Німеччину, поляки купують у німців і просто платять німцям, оскільки споживають його самі. Точно така ж схема», - зазначив експерт.

М.Крутіхін не вважає, що у німецької RWE будуть проблеми через участь у реверсних поставках, про що раніше заявляли в «Газпромі».

«В даному випадку це відносини між господарюючими суб'єктами, і ніяка третя сторона в принципі не може перешкодити операціям з іншими компаніями. Навіть за логікою це неможливо», - підкреслив експерт.

На його думку, невдоволення з боку «Газпрому» щодо реверсних поставок викликане бажанням посилити тиск на Україну.

«Я думаю, що це частина тиску на Україну. І потім - це сигнал для російських планів, що становище абсолютно відчайдушне. Адже абсолютно очевидно, що якщо «Газпром» будуватиме «Південний потік», щоб обійти Україну з півдня, то він не буде командувати цією трубою - відповідно до Третього енергопакету, по цій трубі може піти газ яких завгодно користувачів, «Газпром» будує цей газопровід невідомо для кого», - сказав М.Крутіхін.

Другий відчайдушний крок, за його словами, - спроба «Газпрому» розширити експорт газу в обхід України через «північ», але там ніякої надії на розширення немає.

«Газпрому» рано чи пізно доведеться сідати за стіл переговорів з Україною, а це надзвичайно принизливо, образливо і небажано для «Газпрому», тому вони й поводяться неадекватно, йдучи на подібні пропагандистські кроки», - вважає М.Крутіхін.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив журналістам, що «фізичний реверс із Європи на Україну просто неможливий - немає окремого газопроводу». Тому можна вести мову «тільки про якісь «паперові» непрозорі операції, із законністю яких треба розбиратися - якщо для віртуального реверсу використовується наш транзитний газ - це пряме порушення, за яке доведеться відповісти».

Водночас він висловив упевненість, що «серйозні європейські компанії не будуть брати участь в сумнівних газових угодах з Україною, в яких використовується газпромівський газ, який «Нафтогазу» не належить».

26 квітня, С.Купріянов заявив, що в «Газпромі» стурбовані відсутністю реакції України на критику реверсних поставок.

Нагадаємо, 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Голова "Газпрому" Олексій Міллер звинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для покупок газу з Європи, зазначивши, що паливо, яке купується у європейських компаній, - російське.

3 квітня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що вважає безпідставним занепокоєння «Газпрому», голова якого назвав постачання газу за реверсною схемою з Європи в Україну «шахрайством».

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально закуплені з цього часу обсяги, які поставляються через Польщу, порівняно з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн кубометрів у листопаді-січні.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої домагається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.

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Фонд держмайна в 2013 році планує приватизацію семи обленерго

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує цього року виставити на приватизацію пакети акцій семи обленерго. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ з посиланням на голову Фонду держмайна Олександра Рябченка.

Водночас він не уточнив, про приватизацію яких саме енергокомпаній йдеться.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 3 квітня затвердив план розміщення акцій шести обленерго - «Тернопіль-», «Запоріжжя-», «Харків-», «Хмельницьк-», «Черкаси-» і «Миколаївобленерго». Пакети п'яти з названих обленерго (окрім "Тернопільобленерго") вже передано для подальшої приватизації Фонду держмайна.

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«Нафтогаз» залишив за собою пріоритетне право купівлі газу на відкритому ринку

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в умовах лібералізації газового ринку України залишила за собою пріоритетне право його купівлі на відкритому ринку.

Про це у своєму блозі на «Економічній правді» повідомив голова правління компанії Євген Бакулін.

«Вже сьогодні можливостями відкритого ринку поставок газу може скористатися будь-який охочий, будь-яка компанія. Однак, враховуючи особливості соціальної функції «Нафтогазу України», пріоритетне право скористатися новими умовами роботи ринку залишиться за нами», - повідомив він.

Голова правління також зазначив, що «Нафтогаз» був і залишається державною компанією, яка несе зобов'язання перед урядом.

«Зокрема, поставляти газ населенню і ПЕК за прийнятними цінами, щоб люди могли собі дозволити готувати їжу на газу, а взимку - жити і працювати в теплих приміщеннях», - підкреслив Є.Бакулін.

Водночас він переконаний, що зниження вартості дозволить газові повернути собі позиції в електроенергетиці, де останніми роками домінували інші види палива.

«Поза всяким сумнівом, це допоможе поліпшити екологічну ситуацію в регіонах розташування ТЕС», - зазначив голова правління «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Кабінет Міністрів України припинив дію постанови №163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

З квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, розпочала самостійний імпорт до України спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу.

На сьогодні Ostchem забезпечує газом практично всіх великих виробників міндобрив в Україні.

Також можливістю самостійної закупівлі газу на європейському ринку за нерегульованим тарифом для ввезення в Україну скористалася Східно-Європейська паливно-енергетична компанія (СЄПЕК).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Кабмін пропонує дозволити приватизацію «Нафтогазу» і його дочірніх структур

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур.

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування НАК "Нафтогаз України", зареєстрованому під №2937 26 квітня 2013 року.

Згідно з документом, пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію вищезгаданих об'єктів за умови ухвалення такого рішення Кабінетом міністрів.

Крім того, Кабмін пропонує дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

Також у законопроекті зазначається, що за рішенням уряду можна буде здійснювати відчуження основних фондів, акцій і часток у статутному капіталі державних підприємств, що здійснюють діяльність із транспортування газу магістральними трубопроводами та його зберігання в підземних сховищах.

Також пропонується дозволити передачу основних фондів акцій і часток таких підприємств із балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, в статутний капітал інших юридичних осіб, і здійснення інших угод, що можуть привести до відчуження основних фондів, акцій і часток.

Як раніше повідомляв УНІАН, Київ і Москва можуть домовитися про створення двостороннього спільного підприємства, якому в оренду буде здано українську газотранспортну систему, а Україна у відповідь отримає зниження ціни на газ до 260 доларів за тисячу кубометрів.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначено.

Компанія Baker Tilly вже провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу й об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднено.

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Держземагентство пропонує включити фермерів у перелік покупців землі

Державне агентство земельних ресурсів пропонує включити до переліку покупців землі сільськогосподарського призначення членів фермерських господарств (фізичних осіб).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держземагентства, така норма міститься в новій редакції законопроекту «Про оборот земель сільськогосподарського призначення», що враховує пропозиції громадськості та експертів.

Згідно з повідомленням, це положення запропоновано з метою поширення фермерського руху та збільшення кількості фермерських господарств.

У новій редакції документа частково змінилася стаття з визначення суб'єктів обороту земель сільськогосподарського призначення, до кола яких включені громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

Також у законопроекті конкретизовані статті з консолідації земель в частині процедури її проведення, а саме: прийняття відповідних рішень, надання дозволу на проведення консолідації земель і затвердження проекту.

У законопроект включено статтю щодо обміну земельними ділянками сільгосппризначення як одного зі шляхів формування сімейних та фермерських господарств.

Документ також містить визначення рівноцінних земельних ділянок як земельних ділянок сільгосппризначення, розташованих в одному або в суміжних земельних масивах, одного виду цільового призначення, нормативна грошова оцінка яких однакова або відрізняється не більше ніж на 10%.

У відомстві зазначили, що пропонується змінити порядок купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності. Зокрема, законопроект містить три статті за процедурою купівлі-продажу. А саме: реєстрація продавців земельних ділянок сільгосппризначення на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; видача довідки покупцям земельних ділянок та реєстрація покупців на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; та порядок продажу земельної ділянки сільгосппризначення приватної власності.

Крім того, документом врегульовано питання відчуження земельних ділянок сільгосппризначення або часток у праві спільної власності на земділянку власниками, яким відповідно до законодавства вони не можуть належати на праві власності.

За даними прес-служби, Держземагентство пропонує міністрові аграрної політики і продовольства створити робочу групу з доопрацювання законопроекту із залученням фахівців Мінсоцполітики, Міндоходів, Мін'юсту, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Державного земельного банку.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів 5 квітня оприлюднило свій варіант проекту закону «Про оборот земель сільськогосподарського призначення». Відповідно до законопроекту, купувати сільгоспземлі можуть громадяни України, які протягом трьох років проживають в місцевості, на території якої продається земельна ділянка (рада, район), які хочуть переважно власною або сімейною працею вести самостійне товарне сільгоспвиробництво, мають досвід роботи в сільському господарстві або займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва. Крім громадян, покупцями сільгоспземель можуть бути держава в особі органів виконавчої влади; територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад та Державний земельний банк. Юридичних осіб у списку тих, хто має право на купівлю землі, немає.

Урядовий законопроект «Про оборот земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель, планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.

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УНІАН