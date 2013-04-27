У Путіна "лякають" - угода з ЄС позбавить Україну перспективи вступу до Митного союзу

Україна позбудеться перспективи вступу до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану, якщо підпише Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

Про це радник Президента РФ Сергій Глазьєв заявив 26 квітня в ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі "Інтер".

"Підпишете зону вільної торгівлі з ЄС - ніколи Україна не зможе увійти до Митного союзу з Росією, Білорусією і Казахстаном. Це головна проблема, яка має вас хвилювати. Це рубікон, перейшовши який, Україна вже ніколи не зможе бути учасником МС", - наголосив С.Глазьєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС планують підписати Угоду про асоціацію і ВСТ в листопаді 2013 р.

Також Україна веде переговори з РФ про одержання статусу спостерігача в МС.

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