Євросоюз не вимагає від України нічого непосильного - посол Німеччини
Рекомендації Євросоюзу, виконання яких Україною має стати передумовою для підписання Угоди про асоціацію, цілком посильні для будь-якої європейської країни.
Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Крістоф Вайль.
Євросоюз хотів би мати в особі України партнера, який поділяє європейські цінності, сказав посол, відповідаючи на запитання, чому ЄС висуває Україні умови для підписання Угоди про асоціацію, хоча сам називає її "програмою широкомасштабних реформ і модернізації країни".
К.Вайль сказав: "Тому що мова не йде про банальну угоду про зону вільної торгівлі. У цьому документі мова і про політичну асоціацію. Ми хотіли б мати в особі України партнера, що поділяє європейські цінності".
"Наші рекомендації, виконання яких повинно стати передумовою для підписання Угоди про асоціацію, цілком посильні для будь-якої європейської країни. Крім того, вам і після виконання цих рекомендацій, після підписання залишиться ще багато роботи - реалізація сотень сторінок угоди. Хіба ЄС вимагає від України чогось непосильного і неможливого? Я вважаю, що наші очікування само собою зрозумілі, якщо говорити про підписання угоди, яка за своїм масштабом і глибиною не має аналогів в історії відносин Європейського Союзу з третіми країнами", - вважає дипломат.
"Україна сама визначила свій європейський вибір, прийнявши відповідний закон", - підкреслив посол Німеччини.
К.Вайль переконаний, що "держава, яка бажає асоціюватися з Європейським Союзом, має змогу виконати ці дії".
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