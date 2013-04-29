ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» у публікації «Україна побудувала для Китаю найбільший у світі корабель-амфібію» пише: Феодосійська суднобудівна компанія «Море» спустила на воду десантний корабель на повітряній подушці класу «Зубр»...

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Також «Дело» у публікації «Нацбанк знизив курс євро і зробив рубль дорожче» наводить повідомлення НБУ про курси валют на 29 квітня...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Аграрії позбавляються захисту», в якому пише: висока збитковість агрострахування, небажання аграріїв добровільно страхувати свої ризики і відсутність прозорого механізму страхування ризиків з держпідтримкою знизили інтерес страховиків до цього сегмента. Страхова компанія «Княжа» вирішила покинути ринок агрострахування, раніше з нього пішла компанія з іноземним капіталом «Уніка». Інші гравці наразі не йдуть з ринку, але визнають, що знизили свою активність...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Віце-прем'єр для наслідування», у якому пише: перший віце-прем'єр Сергій Арбузов у ​​понеділок поїде до Брюсселя з робочим візитом. Офіційно він не займається європейськими питаннями, але програма його візиту виявилася насиченішою, ніж у секретаря Радбезу Андрія Клюєва, офіційного куратора євроінтеграції. Зокрема, планується, що перший віце-прем'єр проведе переговори з шістьма єврокомісарами...

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«Сегодня» у публікації «Найближчі 5 місяців українським водіям можна буде не вмикати фари» пише: 30 квітня - останній на найближчі п'ять місяців день, коли ПДР вимагають від водіїв вмикати фари під час їзди поза межами населених пунктів...

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Також «Сегодня» у публікації «УДАР за рік заробив 43 млн гривень» пише: Віталій Кличко зізнався, що основним спонсором партії є він сам...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Гастарбейтерів прив'яжуть до роботодавців» пише: у разі звільнення з фірми, що має квоти найму мігрантів, отриманий іноземним співробітником дозвіл на роботу стане недійсним...

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«Ведомости» у публікації «Долю переказів з Bank of Cyprus вирішує почесний консул Белізу» пишуть: заборона на виведення грошей забезпечила кіпрських адвокатів роботою на тривалий термін...

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Також «Ведомости» у публікації «Медведєв відповість за передвиборчі обіцянки Путіна» пишуть: уряд РФ відзвітує перед президентом про виконання його інавгураційних указів, за рік вони виконані на 40%...

(УНІАН)