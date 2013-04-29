Президент Польщі високо оцінює шанси на підписання Угоди України та ЄС

Варшава. Президент Польщі Броніслав Коморовський високо оцінює шанси на підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зазначаючи, що українській владі необхідно ще виконати низку зобов'язань перед ЄС.

Про це він сказав в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи виконавчий орган Євросоюзу, Європейська комісія, дасть «зелене світло» на підписання Угоди з Україною в листопаді цього року, Б. Коморовський сказав: "Є великий шанс, що так станеться. Тоді підписання Угоди відбудеться в листопаді на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі".

Б.Коморовський назвав "стратегічно важливим" для Польщі створення асоціації між Україною та Європейським Союзом, нагадавши, що польська влада активно підтримує підписання цього документа.

"Умовою успіху, однак, є виконання Україною зобов'язань із започаткування низки важливих внутрішніх реформ, серед яких - реформа системи правосуддя", - сказав Президент Польщі.

Як повідомляв УНІАН, глава польського МЗС Радослав Сікорський під час візиту до Києва на минулому тижні разом з керівниками МЗС Литви, Данії та Нідерландів заявив, що Україна зможе підписати Угоду про асоціацію з ЄС у листопаді, якщо виконає висунуті Євросоюзом умови до кінця літа.

Раніше представники ЄС називали місяцем, коли буде прийнято рішення у справі підписання Угоди про асоціацію з Україною, травень цього року.