Єврокомісар "привітав" Арбузова з покращенням економічної ситуації в Україні

Брюссель. Комісар Євросоюзу з питань фінансових програм і бюджету Януш Левандовські привітав першого віце-прем’єр-міністра України Сергія Арбузова з покращенням економічної ситуації в країні.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі речник комісара Патріціо Фіоріллі, про це комісар заявив сьогодні під час зустрічі з українським урядовцем.

“Це була дуже щира зустріч. Пан Арбузов пояснив пану Левандовські, наскільки покращилась економічна ситуація в Україні. Пан Левандовські привітав Україну з економічною ситуацією і додав, що, базуючись на його власному досвіді міністра в часи перед приєднанням Польщі до ЄС, політичний прогрес має йти пліч-о-пліч з економічним”, - сказав П.Фіоріллі.

Я.Левандовські також висловив підтримку Україні у прогресі щодо підписання Угоди про асоціацію та нагадав про те, що вже зараз Україні доступна низка фондів Євросоюзу, зокрема програма Erasmus, спрямована на студентські обміни, а також фонди в рамках інструменту сусідства.

За словами речника єврокомісара, С.Арбузов під час зустрічі з Я.Левандовські зазначив, що одним із завдань його місії є посилення довіри до України та представлення українського бачення подальших відносин з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 квітня, С.Арбузов розпочав дводенний візит до Брюсселя, у рамках якого він має зустрічі також з віце-президентом Єврокомісії Марушем Сефшовічем, відповідальним за міжінституційні відносини та адміністрацію, віце-президентом Єврокомісії Оллі Реном, відповідальним за економічні та монетарні справи, комісарами ЄС з питань торгівлі Карелом Де Гухтом, з питань сільського господарства та сільського розвитку Дачіаном Чіолошем та з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

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