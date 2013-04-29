Митний Союз може висунути Україні вимоги для отримання статусу спостерігача

17:35, 29 квітня 2013
Різне
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Посол Росії в Україні Михайло Зурабов вважає, що Митний союз (МС) може висунути Україні певні вимоги для набуття статусу спостерігача у цій організації, передає РІА «Новости».

«Зараз у рамках Євразійської економічної комісії, у рамках структур Митного союзу значно більш доречним і оптимальним за цих умов варіантом є той, за якого Митний союз підготує певний набір вимог, зокрема і до країн-спостерігачів. І це рішення буде затверджено очільниками урядів», - сказав М.Зурабов журналістам у понеділок.

На його думку, такий підхід є значно прогресивнішим, ніж підписання меморандуму про приєднання України до Митного союзу в статусі спостерігача.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, що купується у РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3 +1» неможливе.

Також Д.Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі і Казахстану може бути передбачено статус спостерігача.

23 квітня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача у цій організації.

Водночас заступник голови Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Лихачов заявив, що питання про статус України в Митному союзі ще не вирішене.

24 квітня у коментарі газеті «КоммерсантЪ-Украина» урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, країнами СНД і ЄврАзЕС Валерій Мунтіян повідомив, що Україна ще минулого тижня направила країнам Митного союзу проект меморандуму про надання їй статусу спостерігача.

"У меморандумі два ключових пункти: про статус України як спостерігача в Митному союзі, а також про участь нашого представника в усіх засіданнях комісій МС", - пояснив він.

За словами В.Мунтіяна, остаточне рішення ще не ухвалене, але "українська редакція меморандуму була узята за основу, і зараз вона перебуває  в роботі".

"Ми розраховуємо, що таке рішення (схвалення заявки) ухвалять 29 травня на засіданні очільників держав - членів МС. Проте для цього проект меморандуму має пройти обговорення в урядах країн - членів цього союзу, потім його передадуть нам, і, у разі нашої згоди з внесеними до нього правками, він буде представлений на розгляд Євразійської економічної комісії", - уточнив чиновник.

24 квітня міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що український уряд працює над аналізом статутних угод Митного союзу.

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