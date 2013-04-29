Анонс на 30 квітня

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Півтора року на митниці коштує фура з ікрою: що в ній делікатес чи хробаки?". Мова піде про безпрецедентний випадок на Івано-Франківській митниці, де вже 1,5 року стоїть фура з великою партією червоної ікри, а нескінченні суди та перевірки досі не вирішили питання. Російська компанія - виробник "Орландо" і компанія-імпортер "Камчадал-Плюс" несуть колосальні збитки, а продукція просто гниє. Чому Івано-Франківська СЕС не дає припис на утилізацію товару? Чому всі звернення до Кабінету Міністрів України і Адміністрацію Президента України залишаються без відповіді? Кому вигідно банкрутство і зникнення з українського ринку компанії "Камчадал-Плюс"? Хто нестиме відповідальність, якщо ікра не буде утилізована і відбудеться екологічне лихо? Детальну інформацію, документи і матеріали нададуть учасники прес-конференції: засновник і представник ТОВ «Орландо» м.Петропавловськ-Камчатський, РФ, власник ТМ «ГубернатоЪ Камчатки» і «IKRA.UA» Костянтин Коміссаров та інші. На прес-конференцію запрошені представники Посольства РФ в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 098 905 0001.

* Прес-конференція на тему: «Пам'ятки архітектури Києва без охорони: загроза захоплення і руйнування». Учасники: директор громадського музею «Замкова гора» Сергій Климовський; незалежний дослідник історії старого Києва Ольга Козловська; громадський інспектор ГУ з охорони культурної спадщини Олександр Глухов; історик Києва, письменник, журналіст, колишній заввідділом Музею історії Києва Віталій Ковалинський.

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Тетяни Лошицької, гендиректора ТОВ "Керуюча компанія ЛАД" на тему: "Як повернути і облаштувати вкрадену багатоповерхівку. Квітневі тези".

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Рейдерське захоплення земельних ділянок, грабіж власності громадян у Харкові». Мова піде про рейдерське захоплення в Харкові земельних ділянок громадян. Земельні ділянки та майно, побудоване на них, вже багато років належить родині педагогів: кандидат філософських наук, доцент і викладач французької мови. Будинок київської вчительки в центрі Києва, земельні ділянки педагогів у Харкові: що це - випадковість чи закономірність? Чому педагоги стають дедалі незахищеними? Земля мала державні акти на право приватної власності, було свідоцтво про право власності на нерухомість. За 2 роки через суди всі правовстановлюючі документи незаконно скасовані. І хоча касаційна скарга своєчасно подана, і касаційний суд ще не розглянув її, група посадових осіб міськвиконкому, без дій Державної виконавчої служби, організувала знищення майна, приватної власності громадян - за мовчазної підтримки групи правоохоронних органів. Мова піде і про учасників рейдерства, їх конкретні методи, про систему прийняття прокурорських і судових рішень, про позицію Генеральної прокуратури України та СБУ. А також про реакцію Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради юстиції на рішення суду. Продемонструють документи різних відомств і відеоматеріали розбійного нападу на приватну власність громадян. Учасники: кандидат філософських наук, доцент Віктор Гадяцький, старший викладач ділової французької мови Людмила Метелін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* За участю начальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина відбудеться урочисте відкриття 60 сезону роботи Київської дитячої залізниці. Гості Київської дитячої залізниці зможуть ознайомитися з навчальною матеріально-технічною базою та вирушити на дитячому поїзді в першу подорож нового сезону (вул. Тимофія Шамрила, 4, станція «Вишенька»).

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Хто залишив підприємців України без подарунка до Великодня?". Мова піде про декларовану Кабміном готовність зменшити єдиний соціальний внесок до 15% для підприємців-риночників. Але досі цей проект не підтримала жодна політична сила і він знаходиться на доопрацюванні в профільних комітетах. Підприємці делегували 23 квітня 2013р. на колегію до Міністерства соціальної політики та праці жінок-підприємців з пропозицією обговорити ситуацію, що склалася з надією вирішити питання до Великодня. Але відповіді так і не отримали. Учасники прес-конференції детально розкажуть про ситуацію і звернуться до Президента України з проханням про допомогу у вирішенні питання. Крім того, на прикладі м.Біла Церква буде презентовано соціальний проект для підприємців «Юріївський ярмарок», який за умови надання статусу «Національного» дозволить нормально працювати підприємцям і платити існуючі податки, доти, доки ініціатива КМУ щодо зменшення єдиного соціального внеску не буде підтримана (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* За участю в. о. першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка відбудеться нарада щодо закриття аварійних ордерів на розриття. Учасники засідання - Департамент житлово-комунального господарства, «Київгаз», «Київенерго», «Київавтодор», представники районів - обговорять питання благоустрою ділянок, на яких проводився ремонт тепломереж і де відновлювальні роботи не були проведені.

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