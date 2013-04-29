ТОП-10 (29 квітня)

Україна попереджала «Газпром» про намір збільшити закупівлю газу в Європі - Бойко

Профіцит платіжного балансу України в 1-му кварталі становив 1,82 млрд дол.

Рада Нацбанку рекомендує обмежити готівкові розрахунки

Реформування «Нафтогазу» буде завершене після його приватизації

Кабмін затвердив баланс надходження і споживання газу на 2013 рік

Україна в I кварталі скоротила імпорт нафти в 5 разів

Україна в січні-березні скоротила виробництво бензину і дизпалива вдвічі

Митний Союз може висунути Україні вимоги для отримання статусу спостерігача

Зурабов дав зрозуміти, що Росія хоче газового консорціуму без Європи

Кабмін відтермінував введення нових акцизів до 1 серпня

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Україна попереджала «Газпром» про намір збільшити закупівлю газу в Європі - Бойко

Українська сторона попереджала російський «Газпром», що держава в особі НАК «Нафтогаз України» мінімізуватиме обсяги закупівлі природного газу у російського монополіста і збільшуватиме обсяги закупівлі з інших джерел, зокрема, з Європи, за вигіднішими цінами, повідомив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко в інтерв'ю телеканалу «Інтер».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єра.

«Чим більше ми купуємо газу з інших джерел, тим менше – за “кабальним” контрактом, підписаним попереднім урядом, який практично не дає розвиватися економіці держави. Ми відразу попередили російських колег: з урахуванням того, що європейський газ сьогодні для нас дешевший, ми збільшуватимемо його закупівлю. Тут ніяких секретів немає, ми це чітко їм сказали», - сказав Ю.Бойко.

Він зазначив, що газовий ринок в Україні лібералізовано відповідно до вимог Європейського енергетичного співтовариства і на ньому можуть працювати різні постачальники.

«Ми одержуємо газ дешевше, ніж за контрактом з «Газпромом», тому відплив коштів з держави менший, а це благо для економіки», - наголосив Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, НАК “Нафтогаз України” у 2013 році істотно скоротив закупівлю газу у “Газпрому” через високі ціни на нього. Водночас поставки газу до України з Росії і Європи на сьогодні здійснюють комерційні компанії, які купують паливо у суб'єктів господарювання, зокрема виробників.

З листопада 2012 року Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу.

У «Газпромі» вважають, що реверсні поставки газу з Європи Україна здійснює з порушеннями, проте ніяких аргументів, які підтверджують це, поки що не надано.

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Профіцит платіжного балансу України в 1-му кварталі становив 1,82 млрд дол.

Профіцит платіжного балансу України за підсумками січня-березня 2013 року становив 1,82 млрд дол. проти дефіциту 569 млн дол. за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку в березні 2013 року становив 964 млн дол. проти 653 млн дол. у березні 2012 року.

За підсумками січня-березня п.р. дефіцит поточного рахунку становив 1,751 млрд дол. проти 2,053 млрд дол. за аналогічний період 2012 року. Профіцит фінансового і капітального рахунку в березні становив 1,090 млрд дол. (у березні 2012 року профіцит фінансового рахунку становив 1,28 млрд дол.), за підсумками I кварталу 2013 року – профіцит 3,571 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) в березні 2013 року збільшився на 87% – до 377 млн дол. (у березні 2012 р. - 202 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 разу порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік збільшився на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

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Рада Нацбанку рекомендує обмежити готівкові розрахунки

Рада Національного банку України рекомендувала правлінню Нацбанку вжити заходів для обмеження готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) і фізичними особами, а також між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному завіренню.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, 25 квітня відбулося чергове засідання ради Нацбанку, під час якого були розглянуті питання реалізації грошово-кредитної політики в січні-березні 2013 року і її впливу на соціально-економічний розвиток України. За підсумками засідання рада рекомендувала правлінню Нацбанку продовжити роботу з удосконалення процентних механізмів регулювання грошово-кредитного ринку, а також розробити і впровадити додаткові заходи щодо підтримки економічного зростання країни.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір затвердити проект постанови про обмеження готівкових розрахунків у травні-червні цього року без істотних змін за підсумками громадського обговорення. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.

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Реформування «Нафтогазу» буде завершене після його приватизації

Процес реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» триває і буде завершений після приватизації компанії, заявив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем'єра.

«Ми створили акціонерні товариства, зараз направили закон про скасування заборони на приватизацію. Після приватизації компанії вона буде дійсно реально розділена», - сказав Ю.Бойко.

Він підкреслив, що приватизація «Нафтогазу» рекомендована провідними зарубіжними консультантами та сприятиме підвищенню прозорості діяльності компанії і дозволить залучити суттєві кошти.

«Приватизація - це те, що рекомендують наші консультанти Ernst & Young. Оскільки приватизація підвищить прозорість холдингу і дозволить частину грошей від приватизації спрямувати на погашення західних кредитів», - сказав Ю.Бойко.

«Рішення ухвалюватиме уряд, доки ми готуємо законодавчу базу», - зазначив віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді 26 квітня зареєстровано законопроект Кабінету Міністрів про приватизацію НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх структур (№2937 від 26 квітня 2013 року).

На початку 2013 року Президент України Віктор Янукович заявляв, що НАК «Нафтогаз України» найближчим часом буде розділена на кілька підприємств.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Кабмін затвердив баланс надходження і споживання газу на 2013 рік

Кабінет Міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Прийняли. Зараз у робочому порядку доопрацьовуємо», - сказав міністр.

За його словами, прогнозний обсяг споживання може становити 60 млрд кубометрів. «У цілому по країні баланс України, як ми припускаємо, – 60 млрд кубометрів», - зазначив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня колишній заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир Макуха, відповідаючи на запитання УНІАН про можливий обсяг газового балансу у 2013 році, заявив, що Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує у 2013 році збереження тогорічного рівня споживання природного газу - близько 48 млрд куб. м.

Україна в березні цього року скоротила закупівлю газу в Російській Федерації через невирішеність питання про зниження ціни на газ. У лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн. дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол.

Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

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Україна в I кварталі скоротила імпорт нафти в 5 разів

Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт нафти в 5 разів - до 153 тис. тонн порівняно з 754,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, поставки нафти на нафтопереробні заводи України за цей період скоротилися на 50,9% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 774 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ГПЗ у січні-березні цього року скоротилася на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 744,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до кінця цього року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн. тонн на місяць.

За даними Державної митної служби, Україна в березні 2013 року збільшила імпорт нафти порівняно з лютим на 36% - до 31,637 млн. дол. з 23,338 млн. дол.

В Україні діє шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.

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Україна в січні-березні скоротила виробництво бензину і дизпалива вдвічі

Україна в січні-березні 2013 року скоротила виробництво бензину майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 273,9 тис. тонн, і дизельного палива - удвічі, до 223,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину у березні 2013 року порівняно з лютим збільшилося до 102,6 тис. тонн з 96,4 тис. тонн, а дизельного палива - збільшилося до 81,4 тис. тонн з 73,6 тис. тонн.

Виробництво мазуту в країні в січні-березні 2013 року знизилося порівняно з січнем-березнем 2012 року у 2,5 разу - до 48,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, продаж населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в березні 2013 року збільшився на 10,1% - до 226 тис. тонн порівняно з 205,3 тис. тонн у лютому.

Україна в січні-березні 2013 року скоротила споживання бензину порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 9,8% - до 819,3 тис. тонн

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України домовилося з нафтотрейдерами про зниження ціни на соціальні види палива – бензин марки А-95 і дизельне паливо.

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Митний Союз може висунути Україні вимоги для отримання статусу спостерігача

Посол Росії в Україні Михайло Зурабов вважає, що Митний союз (МС) може висунути Україні певні вимоги для набуття статусу спостерігача у цій організації, передає РІА «Новости».

«Зараз у рамках Євразійської економічної комісії, у рамках структур Митного союзу значно більш доречним і оптимальним за цих умов варіантом є той, за якого Митний союз підготує певний набір вимог, зокрема і до країн-спостерігачів. І це рішення буде затверджено очільниками урядів», - сказав М.Зурабов журналістам у понеділок.

На його думку, такий підхід є значно прогресивнішим, ніж підписання меморандуму про приєднання України до Митного союзу в статусі спостерігача.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, що купується у РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3 +1» неможливе.

Також Д.Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі і Казахстану може бути передбачено статус спостерігача.

23 квітня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача у цій організації.

Водночас заступник голови Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Лихачов заявив, що питання про статус України в Митному союзі ще не вирішене.

24 квітня у коментарі газеті «КоммерсантЪ-Украина» урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, країнами СНД і ЄврАзЕС Валерій Мунтіян повідомив, що Україна ще минулого тижня направила країнам Митного союзу проект меморандуму про надання їй статусу спостерігача.

"У меморандумі два ключових пункти: про статус України як спостерігача в Митному союзі, а також про участь нашого представника в усіх засіданнях комісій МС", - пояснив він.

За словами В.Мунтіяна, остаточне рішення ще не ухвалене, але "українська редакція меморандуму була узята за основу, і зараз вона перебуває в роботі".

"Ми розраховуємо, що таке рішення (схвалення заявки) ухвалять 29 травня на засіданні очільників держав - членів МС. Проте для цього проект меморандуму має пройти обговорення в урядах країн - членів цього союзу, потім його передадуть нам, і, у разі нашої згоди з внесеними до нього правками, він буде представлений на розгляд Євразійської економічної комісії", - уточнив чиновник.

24 квітня міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що український уряд працює над аналізом статутних угод Митного союзу.

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Зурабов дав зрозуміти, що Росія хоче газового консорціуму без Європи

Росія може гарантувати прокачування 60 млрд кубометрів газу на рік через газотранспортну систему України за умови створення двостороннього газотранспортного консорціуму, передає РІА "Новости".

Про це заявив посол РФ в Україні Михайло Зурабов під час брифінгу.

"Ми як найбільш перспективний розглядаємо варіант двостороннього газового консорціуму, де Росія візьме на себе зобов'язання транспортувати певну кількість газу. У попередньому плані йдеться як мінімум про 60 мільярдів кубів газу для транспортування через українську ГТС", - сказав М.Зурабов. За його словами, якщо обсяг прокачування буде менше 60 мільярдів кубометрів газу на рік, то це не дозволить утримувати ГТС України в належному стані.

Щодо технічної роботи з можливого створення газотранспортного консорціуму, то "ще не все вирішено", зазначив посол.

За його словами, у разі створення консорціуму, незалежно від його формату, вимога державної власності на об'єкти ГТС має бути виключена.

"Перші кроки в цьому напрямку робляться. Ці кроки необхідні, але недостатні для того, щоб впевнено говорити про перспективи досягнення взаємоприйнятного варіанту в питаннях енергетичної співпраці між нашими країнами найближчим часом", - сказав М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2013 року Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким пропонує дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур.

Крім того, Кабмін пропонує дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

Раніше влада України не виключала можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

3 травня в Брюсселі планується провести Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання про створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери. До того ж, за словами офіційного представника «Газпрому» Сергія Купріянова, представники російського газового монополіста не братимуть в ньому участі.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС.

Згідно з інформацією, яку має УНІАН, Київ і Москва можуть домовитися про створення двостороннього спільного підприємства, якому в оренду здадуть українську газотранспортну системй, а Україна у відповідь отримає зниження ціни на газ до 260 доларів за тисячу кубометрів.

Компанія Baker Tilly вже провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу та об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднені.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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Кабмін відтермінував введення нових акцизів до 1 серпня

Строки запровадження та виготовлення марок акцизного збору нового зразка змінено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке рішення Кабінет міністрів ухвалив 29 квітня, внісши відповідні зміни до постанови Кабміну від 13 березня 2013 року №188.

Нові марки будуть запроваджені з 1 серпня замість 1 травня 2013 року. Крім того, Міндоходів має до 20 липня забезпечити виготовлення марок акцизного податку нового зразка та припинити до 1 серпня 2013 року продаж марок попереднього зразка.

Терміни запровадження та виготовлення марок акцизного збору нового зразка змінені з урахуванням термінів проведення інвентаризації марок як у продавця, так і у суб’єкта господарювання, термінів проведення процедури закупівлі у порядку та спосіб, встановлені Законами «Про здійснення державних закупівель» і «Про захист економічної конкуренції».

Прийняття постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2013р. №188» забезпечує приведення нормативно-правових актів уряду у відповідність до норми Податкового кодексу та відповідає реалізації єдиної державної політики у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, створить належні умови для зростання обсягів їх легального виробництва, захисту здоров’я громадян та сприятиме збільшенню надходження коштів до бюджету, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує запровадити плату за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв у розмірі 0,27 грн (проти 0,1 грн за марку старого зразка), марка акцизного податку для тютюнових виробів становитиме 0,142 грн (проти 0,055 грн за марку старого зразка.

На початку лютого ц.р. Міністерство доходів і зборів України запропонувало запровадити акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Міндоходів розробило проект відповідної постанови Кабінету міністрів. Наприкінці січня 2013 року Міндоходів розкритикувало можливість виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності, пояснивши свою позицію тим, що такий крок приведе до зростання фальсифікату і розширення тіньового ринку підакцизних товарів. Фахівці міністерства також звернули увагу, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну – один з поширених податкових злочинів. Причому фальсифікат, пропонований споживачам, часто загрожує їх життю і здоров'ю.

При цьому в Міндоходів зазначили, що передбачуваний ефект від сплати акцизного податку в поточному році становитиме не менш як 1,2 млрд грн.

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