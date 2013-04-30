ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Мобільні оператори вимикатимуть крадені телефони, а син Януковича відзвітував про прибуток» подає огляд основних економічних подій за 29 квітня...

* * *

Також «Дело» в публікації «У Польщі звільнили голову нафтогазової держкомпанії через меморандум з Росією» пише: після скандалу з підписанням газового меморандуму з РФ у Польщі звільнили голову PGNiG (аналог українського «Нафтогазу») Гражину Петровську-Оливу...

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Металургію очікує черговий спад», в якому пише: в Мінпромполітики прогнозують, що металургів у 2013 році очікує чергове падіння виробництва сталі та експорту сталевого прокату. Головною причиною спаду в уряді бачать несприятливу кон'юнктуру зовнішніх ринків і внутрішнє регулювання...

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Іпотеці загрожує розпродаж», в якому пише: банкам загрожує нова хвиля судових позовів, у результаті яких вони можуть втратити заставні квартири. Верховний суд визнав незаконним прийняття майнових прав в іпотеку на підставі договорів, укладених до 2009 року, і дозволив продавати такі квартири позичальникам ще до моменту погашення ними кредитів. Експерти вважають, що цим прецедентом скористаються клієнти, які не бажають повертати кредити...

* * *

«Сегодня» у публікації «За статус спостерігача в МС Росія попросить газовий консорціум на двох - політолог» пише: російська сторона налаштована добитися від України виконання кількох умов щодо Митного союзу...

* * *

Також «Сегодня» у публікації «Алкоголь подорожчає в серпні» пише: терміни введення нових акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби перенесено з 1 травня на 1 серпня 2013 року...

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Транснафта» обіцяє уряду техногенні катастрофи» пише: «Транснафта» не впевнена в надійності та екологічній безпеці майбутніх систем магістрального трубопровідного транспорту країни...

* * *

«Ведомости» у публікації «Виплати по ОСАГО ростуть швидше зібраних премій» пишуть: Страхувальники стали активніше звертатися до суду...

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Тільки дві платні автодороги будуть готові до ЧС-2018» пишуть: Щоб запустити траси до Санкт-Петербурга та Мінська, уряд пожертвує іншими швидкісними автомагістралями...

(УНІАН)