Європейський суд з прав людини встановив порушення у справі Тимошенко

Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому сьогодні. Згідно з рішенням, суд зокрема, визнав, що не було порушення статті 3 Конвенції (заборона катування — УНІАН) щодо поганого поводження з Ю.Тимошенко під час її перевезення до шпиталю 20 квітня 2012 року.

За таке рішення проголосували четверо суддів проти трьох.

Водночас судді одноголосно визнали порушення параграфу першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність — УНІАН), порушення параграфу четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання — УНІАН), а також порушення параграфу п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання — УНІАН).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.

Згідно з розповсюдженим прес-службою суду прес-релізу, суд, зокрема, вирішив, що утримання під вартою Ю.Тимошенко як запобіжний захід було свавільним, законність її утримання під вартою не була належним чином оцінена, а сама Ю.Тимошенко не мала можливості вимагати компенсації за незаконне позбавлення волі.

“Суд також постановив, що з огляду на обгрунтування у судовій постанові необхідності взяття заявниці під варту твердженням про перешкоджання з її боку проведенню засідань та прояв зневаги до учасників судового засідання та суду, її права на свободу було обмежено з інших підстав, ніж передбачено статтею 5 (Конвенції з прав людини — УНІАН)”, - написано у прес-релізі суду.

Рішення ухвалено палатою з 7 суддів.

У прес-релізі також зазначається, що Ю.Тимошенко не подавала вимог щодо відшкодування шкоди чи витрат.

Як повідомляв УНІАН, скарга Ю.Тимошенко була подана до ЄСПЛ 10 серпня 2011 року. У своїй скарзі Ю.Тимошенко, зокрема, оскаржила умови досудового утримання у Лук’янівському СІЗО і Качанівській колонії, ненадання належної медичної допомоги, транспортування до госпіталю у Харкові проти її волі 20 квітня 2012 року й отримання ушкоджень під час цього перевезення, постійний нагляд у госпіталі.

Крім того, колишній український прем'єр оскаржила умисний характер свого утримання під вартою без достатньої кількості юридичних обґрунтувань.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Комісія при Президентові не знайшла підстав для помилування Тимошенко

Звільнення Тимошенко усунить перешкоду для підписання Угоди з ЄС - Посол Німеччини

ЄС наполягає на тому, що справа Тимошенко має бути вирішена – глава МЗС Литви