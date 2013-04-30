Анонс на 3 травня
17:36, 30 квітня 2013Різне
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03.05.13 * У Брюсселі відбудеться круглий стіл щодо створення консорціуму з управління газотранспортною системою України
* У Брюсселі відбудеться міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання про створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери. Під час круглого столу головуватимуть міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.
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На 1-ше та 2-ге травня анонсів економічних подій не надходило
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