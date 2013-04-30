ТОП-10 (30 квітня)

Україна пропонує ЄС відновити бюджетну підтримку адмінреформи

"Газпром" у 2012 році скоротив виторг від продажу газу на 6% - до 90 млрд дол.

Власник «Фідобанку» Адаріч закрив операцію з купівлі «Ерсте Банку»

Мінфін у травні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Бурова установка «Незалежність» розпочала роботу на Одеському родовищі

Держстат підтвердив показник зростання реального ВВП України у 2012 році на рівні 0,2%

ВВП у першому кварталі знизився на 1,3% - Держстат

Дефіцит держбюджету України за січень-березень становив 4,523 млрд грн

АМКУ дозволив створити Адміністрацію морських портів України

«Альтком» підписав контракти на будівництво двох мостів та аеропорту у Туркменістані

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Україна пропонує ЄС відновити бюджетну підтримку адмінреформи

Україна пропонує ЄС відновити секторальну бюджетну підтримку адміністративної реформи в Україні.

Про це йшлося під час зустрічі першого віце-прем’єр-міністра України Сергія Арбузова з віце-президентом Європейської комісії, комісаром з питань міжінституційних відносин та управління Марошем Шефчовичем в Брюсселі.

Зокрема, як повідомляється на урядовому порталі, віце-президента Єврокомісії було ознайомлено з ходом реформ у сфері адміністративних послуг в Україні.

З огляду на комплексність заходів, які мають бути здійснені в Україні для належної реалізації адміністративної реформи відповідно до європейських стандартів, українська сторона запропонувала Єврокомісії повернутися до розгляду питання можливості надання Україні секторальної бюджетної підтримки на зазначені цілі.

Також у ході зустрічі були обговорені питання внутрішньополітичного і економічного розвитку України, зокрема в контексті виконання критеріїв, визначених за підсумками cаміту Україна-ЄС від 25 лютого 2013 року щодо підписання та початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

С.Арбузов привернув увагу М.Шефчовича до взаємовигідних аспектів майбутньої Угоди і закликав віце-президента Єврокомісії в межах компетенції підтримати підписання Угоди з Україною. Було наголошено на важливості підтримки з боку ЄС у розкритті потужного невикористаного потенціалу України.

С.Арбузов висловив сподівання на продовження плідного діалогу з М.Шефчовичем у подальшому і запросив його здійснити візит в Україну у зручний час.

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"Газпром" у 2012 році скоротив виторг від продажу газу на 6% - до 90 млрд дол.

"Газпром" у 2012 році скоротив виторг від продажу газу на 6% у порівнянні з попереднім роком - до 2,656 трлн рублів (до близько 90 млрд доларів), випливає зі звіту російського газового холдингу за МСФЗ.

Чиста виручка від продажу газу в Європу та інші країни збільшилася за рік на 2% - до 1,469 трлн рублів головним чином за рахунок збільшення середніх розрахункових цін 6%, що було частково компенсовано зниженням обсягів продажів газу в натуральному виразі на 4%, або на 5,6 млрд кубометрів, передає ПРАЙМ.

Виручка від продажу газу в країни колишнього Радянського Союзу знизилася на 17% - до 529,516 мільярда рублів (близько 18 млрд дол.), причиною стало падіння обсягів продажів газу в натуральному виразі на 19%, або на 15,6 мільярда кубометрів, що було частково компенсовано зростанням середніх розрахункових цін, виражених в рублях (включаючи митні збори), на 12%.

Чиста виручка від продажу газу в РФ збільшилася на 3% - до 760,696 мільярда рублів. Це пояснюється здебільшого збільшенням середньої ціни продажу газу на внутрішньому ринку на 9%, що було частково компенсовано зниженням обсягів продажів газу в натуральному виразі на 6%, або на 15,8 мільярда кубометрів. Виручка від транспортування газу зросла на 11% - до 125,386 мільярда рублів здебільшого за рахунок збільшення обсягів транспортованого газу для незалежних постачальників, а також зростанням тарифів.

Нагадаємо, "Газпром" у 2012 гуду скоротив чистий прибуток на 37% - до 556,340 млрд рублів у порівнянні з 882,121 млрд рублів за 2011 рік.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого ц.р. капіталізація «Газпрому» досягла мінімального значення з липня 2009 року на Московській біржі, знизившись на 1,47% - до 104,7 млрд дол. (індекс MICEX знизився на 0,25%). Всього за рік газовий холдинг втратив майже 30% своєї ринкової вартості і виявився однією з найдешевших серед великих нафтогазових компаній у світі, підрахували аналітики UBS.

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Власник «Фідобанку» Адаріч закрив операцію з купівлі «Ерсте Банку»

Власники «Фідобанку» - група компаній, яку контролює Олександр Адаріч, закрили операцію з Erste Group з купівлі 100% акцій його українського дочірнього банку «Ерсте Банк», повідомили УНІАН прес-служби обох банків.

Згідно з повідомленням, після закриття угоди і повної передачі прав власності почнеться процес злиття «Ерсте Банку» і «Фідобанку», «Ерсте Банк» буде перейменований і почне працювати під суб-брендом «Фідобанку» - «Фідокомбанк».

Також прес-служби банків повідомили про призначення нової наглядової ради «Ерсте Банку» у складі: голова наглядової ради Альберта Тімакова та члени наглядової ради Михайло Гойхман і Костянтин Юхименко. Зі свого боку наглядова рада призначила новий склад правління «Ерсте Банку» у складі: голова правління Юрій Ромушка і члени правління Галина Ізбинська та Ігор Григоров. Новий склад правління керуватиме банком до об'єднання «Ерсте Банку» з «Фідобанком».

«Ерсте Банк» - це привабливий банківський актив з кваліфікованим персоналом, напрацьованою клієнтською базою, готовою мережею відділень і розвиненими ІТ-технологіями. Тому його покупка забезпечить якісний і кількісний ріст «Фідобанку», який продовжить розвиток як універсальний банк», - цитує прес-служба «Фідобанку» власника і голови правління «Фідобанку» Олександра Адаріча. За його словами, після завершення злиття, запланованого до кінця 2013 року, об'єднаний банк увійде до ТОП-20 українських банків за активами і посяде 8-у позицію серед банків з українським капіталом.

«Продаж українського дочірнього банку є частиною стратегічного фокусу Erste Group на фінансовому ринку східної частини Європейського Союзу. У результаті закриття угоди негативний ефект від переоцінки валюти (євро/грн) у розрізі капіталу і goodwill становив 81,3 млн євро. Він вже врахований у власному капіталі Erste Group, але ще буде відображений у звіті про прибуток і збитки, при цьому жодним чином не вплине на капітальну позицію Erste Group», - йдеться в повідомленні прес-служби «Ерсте Банку».

Також повідомляється, що консультантами з супроводу угоди виступили Deloitte & Touche USC, Acoro Capital Partners, «Василь Кісіль і Партнери», Аllen & Overy з боку "Фідобанку", і HSBC, Baker & McKenzie - з боку Erste Group.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Erste Group і власник «Фідобанку» О.Адаріч уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" за 83 млн дол. За словами О.Адаріча, купівля «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанку», у рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, що входить до ТОП-20 банків України. Він планував завершити угоду з купівлі "Ерсте Банку" до кінця другого кварталу 2013 року.

У січні О.Адаріч увійшов до складу наглядової ради «Ерсте Банку».

Довідка УНІАН. «Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», м. Київ) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи середніх фінансових установ.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 5,57 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,35 млрд грн, зобов'язання - 4,41 млрд грн, кошти клієнтів - 2,82 млрд грн, власний капітал - 1,16 млрд грн , статутний капітал - 675,69 млн грн. У першому кварталі поточного року банк отримав прибуток у розмірі 8,15 млн грн.

«Ерсте Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи великих фінансових установ.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 6,56 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,38 млрд грн, зобов'язання - 5,16 млрд грн, кошти клієнтів - 2,68 млрд грн, власний капітал - 1,4 млрд грн, статутний капітал - 1,38 млрд грн. У першому кварталі поточного року банк отримав прибуток у розмірі 2,97 млн грн.

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Мінфін у травні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України у травні 2013 року, як і в квітні, планує провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в графіку розміщення ОВДП на травень, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 7, 14, 21 і 28 травня.

На аукціоні 7 травня інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 6 місяців, 5 і 7 років, 14 травня — також стандартні ОВДП терміном обігу 6 і 12 місяців, 5 і 7 років.

21 травня на аукціон будуть виставлені стандартні ОВДП із терміном обігу 6 і 12 місяців, 5 і 7 років, а також 2- і 3-річні валютні держпапери.

На аукціоні 28 березня Мінфін має намір запропонувати стандартні ОВДП із терміном обігу 12 місяців, 5 і 7 років, а також 3-річні індексовані ОВДП і номіновані у валюті держоблігації з терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року провів чотири аукціони з продажу ОВДП - 2, 9, 16 і 23 квітня, в ході яких до держбюджету було залучено 8,565 млрд грн, водночас розміщення валютних держпаперів не планувалося.

Станом на 30 квітня обсяг ОВДП , що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 216,807 млрд грн, у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 77,815 млрд грн, нерезидентів - 4,791 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році в ході проведення аукціонів із продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Бурова установка «Незалежність» розпочала роботу на Одеському родовищі

Самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Незалежність» 30 квітня була встановлена ​​на точці буріння на другій платформі Одеського родовища, повідомляє прес-служба «Чорноморнафтогазу».

Згідно з повідомленням, буксир-судно забезпечення «Федір Урюпін» завершив транспортування бурової установки «Незалежність» з Архангельського родовища природного газу на Одеське.

«Маршрут довжиною 76 кілометрів караван подолав за 12 годин. До 11.00 за підтримки ще двох суден спеціалізованого флоту «Чорноморнафтогазу» високотехнологічна СПБУ була встановлена ​​на точці буріння на другій платформі промислу - БК-2. Після підготовчих робіт СПБУ розпочне буріння», - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що роботи проводяться в рамках виконання виробничого плану компанії на 2013 рік, який передбачає збільшення видобутку природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів на 40% - з 1,17 млрд до 1,65 млрд кубометрів.

«Основою для значного зростання стане продовження освоєння Одеського родовища природного газу, яке облаштовується в комплексі з Безіменним», - підкреслюється у повідомленні компанії.

У цьому році з використанням двох високотехнологічних СПБУ «Петро Годованець» і «Незалежність» будуть запущені у видобуток платформи БК-2 і БК-3 Одеського родовища. "Зараз СПБУ «Петро Годованець» завершує бурові роботи на першій платформі промислу - БК-1. Після цього вона буде встановлена ​​на платформу БК-3, монтаж якої завершено сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, запаси Одеського родовища, розташованого на відстані більше 150 кілометрів від берега, становлять понад 21 млрд кубометрів газу. У 2012 році родовище було запущено у видобуток, і почалася поставка природного газу в газотранспортну систему. Для цього з червня минулого року високотехнологічна СПБУ «Петро Годованець» вела експлуатаційне буріння на платформі БК-1, до якої у другій половині 2012 року був побудований 83-кілометровий підводний газопровід.

Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» була спроектована і побудована на сінгапурській судноверфі Keppel FELS в 2012 році. Вона оснащена найсучаснішим обладнанням і разом з СПБУ «Петро Годованець» стане найбільш високотехнологічною та потужною СПБУ в Чорноморському регіоні. Здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки. СПБУ здатна працювати в умовах шторму з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів на годину.

Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння і був встановлений блок-кондуктор БК-1. Однак через відсутність коштів роботи були припинені. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів.

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Держстат підтвердив показник зростання реального ВВП України у 2012 році на рівні 0,2%

Державна служба статистики підтвердила показник зростання реального ВВП в 2012 році на рівні 0,2%, оприлюднений у січні цього року, до 1408,9 млрд грн (за 2011 рік ВВП становив 1316,6 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Зростання номінального ВВП за 2012 рік, за даними Держстату, залишається на рівні 0,2%.

Дефлятор ВВП у 2012 році становив 8,0% порівняно з 15,7% в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, згідно з уточненими даними Держстату, оприлюдненими в березні 2013 року, спад валового внутрішнього продукту України в 4-му кварталі 2012 року становив 2,5%, тоді як за попередніми оцінками спад становив 2,7%. Водночас Держстат зберіг оцінку зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року на рівні 0,2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%.

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ВВП у першому кварталі знизився на 1,3% - Держстат

Водночас порівняно з четвертим кварталом 2012 року і з урахуванням сезонного чинника показник зростання ВВП становив 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, Держстат підтвердив показник зростання реального ВВП у 2012 році, оприлюднений у січні цього року, на рівні 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 рік ВВП становив 1316,6 млрд грн). Спад валового внутрішнього продукту України у четвертому кварталі 2012 року становив 2,5%.

Згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП за підсумками 2013 року становитиме 2,5–3,4%. Натомість прогноз зростання ВВП за версією Міжнародного валютного фонду становитиме 0%.

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Дефіцит держбюджету України за січень-березень становив 4,523 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України за січень-березень 2013 року становив 4,523 млрд грн, тоді як за січень-березень 2012 року профіцит держбюджету становив 978,5 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, дефіцит зведеного бюджету України за січень-березень ц.р. становив 5,684 млрд грн, загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 7,053 млрд грн, що на 6,550 млрд грн менше розпису на цей період.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-березень ц.р. становила 106,897 млрд грн, що на 8,4% більше показника аналогічного періоду 2012 року. За січень-березень держбюджет України отримав 83,791 млрд грн, що на 8,5% більше показника за аналогічний період 2012 року. Проти січня-березня 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету у січні-березні цього року зросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Загальна сума касових видатків зведеного бюджету за січень-березень становила 112,104 млрд грн, що на 13,2% більше показника аналогічного періоду 2012 року. За січень-березень касові видатки держбюджету становили 87,859 млрд грн, що на 15,7% більше показника січня-березня 2012 року. Проти січня-березня 2012 року касові видатки загального фонду державного бюджету у січні-березні цього року зросли на 20,4% - до 79,107 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий 2013 року становив 1,283 млрд грн, тоді як за січень-лютий 2012 року профіцит зведеного бюджету становив 4,76 млрд грн. Дефіцит державного бюджету України за січень-лютий ц.р. становив 2,334 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, витратами - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

15 квітня ц.р. перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський повідомив журналістам, що державний бюджет за січень-березень 2013 року виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн.

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АМКУ дозволив створити Адміністрацію морських портів України

Антимонопольний комітет України дозволив державному підприємству «Адміністрація морських портів України», створення якого обумовлене ​​Законом України «Про морські порти України», отримати контроль над частиною суб'єктів господарювання - державними підприємствами морського транспорту.

Про це йдеться у переліку рішень АМКУ, переданих УНІАН.

«Надано дозвіл ДП «Адміністрація морських портів Україн », який буде створено на виконання Закону України «Про морські порти України», на отримання контролю над частинами суб'єктів господарювання - державними підприємствами морського транспорту, шляхом виділення їх активів у вигляді цілісних майнових комплексів - стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов'язків щодо них», - йдеться у рішенні Комітету.

Як повідомляв УНІАН, державні морські та річкові порти України в січні-березні 2013 року отримали сумарний чистий прибуток у розмірі 419,8 млн грн. За даними Держстату, в 2012 році обсяг переробки вантажів у портах України скоротився на 0,6% - до 160,6 млн тонн. Водночас переробка експортних вантажів збільшилася за підсумками минулого року на 14,3%, переробка імпортних вантажів впала на 14,5%, а транзитних - на 18,5%.

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«Альтком» підписав контракти на будівництво двох мостів та аеропорту у Туркменістані

ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком», що входить до фінансово-промислової групи «Альтком» підписало три контракти на будівництво великих інфраструктурних об'єктів у Туркменістані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Альткому», дані контракти підписані 25 квітня з «Туркменавтойоллари» («Туркменські автодороги») на будівництво автодорожнього мосту загальною довжиною 1,6 тис. м, з «Туркмендемірйоллари» (Туркменські залізниці) на будівництво залізничного мосту загальною довжиною 1,75 тис. м і «Туркменховайоллари» (Державна національна служба - Туркменські авіалінії) на будівництво міжнародного аеропорту пропускною здатністю 500 пасажирів на годину.

Фахівці компанії вже розпочали роботу на об'єктах - проводиться заготівля матеріалів, будуються побутові приміщення для персоналу, на будмайданчик завозиться техніка, монтуються бетонно-змішувальні вузли, виконується весь комплекс підготовчих робіт, а також роботи нульового циклу. На будівництві планується задіяти близько 600 українських і до 2 тисяч туркменських фахівців.

Завершення контрактів заплановано на 2016 рік: будівництво залізничного мосту та міжнародного аеропорту планується закінчити в лютому, а автодорожнього моста - у серпні 2016 року.

У прес-службі нагадали, що підписанню даних контрактів передували урочисті церемонії закладки пам'ятних капсул на будівництві аеровокзального комплексу, автодорожнього та залізничного мостів у місті Туркменабад (Туркменістан) у лютому 2013 року, в яких брали участь президенти України і Туркменістану.

Довідка УНІАН. Фінансово-промислова група «Альтком» створена в 2000 році. Засновниками групи є Олександр Тесленко та Сергій Павлічев. Компанія займається видобутком, виготовленням і переробкою будівельної сировини і матеріалів, проектуванням, промисловим і цивільним будівництвом, а також будівництвом автодоріг. До групи входять підприємства «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Інвест-буд», «Альтком-Трансмеханізація», «Альтцем» і «Дорожнє будівництво «Альтком». ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» спеціалізується на будівництві і реконструкції доріг, мостів і злітно-посадочних смуг.

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