Ізраїль завдав авіаудар по території Сирії - ЗМІ

Ізраїльські військово-повітряні сили, ймовірно, завдали авіаудар по території Сирії, повідомляє ВВС Україна з посиланням на американські ЗМІ, які своєю чергою цитують неназваних чиновників у США.

За даними джерел, най вірогіднішою ціллю Ізраїлю був склад зброї.

За деякими припущеннями, Ізраїль побоювався передачі сирійської зброї ліванському шиїтському угрупованню "Хезболла".

Раніше Президент США Барак Обама заявив, що не вважає ймовірним сценарій розвитку подій в Сирії, за якого з’явиться необхідність введення американських військ в цю країну. Заява прозвучала на тлі поширення стурбованості можливим застосуванням у Сирії хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії між владою та опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час у країні загинули близько 70 тисяч осіб, гуманітарної допомоги потребують понад 4 мільйони осіб. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців, підтримка яким надається з-за кордону.