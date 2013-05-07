Змінено норми забезпечення речовим майном військовослужбовців

Уряд змінив норми забезпечення речовим майном військовослужбовців у мирний час.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, постанову № 323 «Про внесення змін до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час» Кабінет Міністрів ухвалив 29 квітня 2013 року.

Документ розроблено з метою правового врегулювання питання щодо порядку забезпечення льотним одягом цивільних осіб, що заміщують військові посади льотного складу авіації Збройних Сил України.

Зокрема, згідно зі змінами, льотний одяг видаватиметься військовослужбовцям та цивільним особам, що заміщують військові посади, льотного складу, які входять до екіпажу літального апарату.

Відповідно до постанови уряду, Міністерству оборони належить забезпечити її виконання в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для забезпечення діяльності Збройних Сил та підготовки військ.