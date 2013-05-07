ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Кабмін назвав найважчі для держбюджету місяці», у якому пише: пікові навантаження на держбюджет в 2013 році припадуть на травень, червень, серпень і листопад...

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Також «Дело» у публікації «Apple заощадила на випуску облігацій близько 9,2 млрд доларів» пише: основні біржові дані компанії опублікувало рейтингове агентство Moody's...

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Україна відкриває третій фронт» пише: Україна продовжує відкривати дедалі більше нових каналів альтернативних поставок газу до країни. На черзі реверс зі Словаччини, чиї потужності дозволять Києву отримувати з ЄС щонайменше 10% річного споживання газу. Паралельно Україна активізує діалог з Єврокомісією щодо модернізації своїх газопроводів і підземних сховищ газу, всерйоз обговорюючи перспективу стати ключовим хабом для Центральної Європи...

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «На Бермудах більше не зникнеш» пише: найбільші офшорні юрисдикції світу - Кайманові і Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Гібралтар, Мен, Гернсі - вводять в дію систему автоматичного обміну інформацією з Великобританією, Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією про операції у своїй фінансовій системі. Великобританія обмінюється такими даними зі США з вересня 2012 року. До створення системи, що забезпечує вільний доступ податківців усього світу до операцій у більшості юрисдикцій світу, включаючи офшорні, залишаються лічені місяці. Ухилення від податків у світовій мережі офшорів після створення системи не зникне, але істотно подорожчає...

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Видання «Сегодня» у публікації «Євросоюз не проти, що частина української ГТС «дістанеться» Росії» пише: Брюссель допоможе Києву домогтися консорціуму на його умовах - без виходу з Єврохартії і так, щоб зайвий раз не сваритися зі східним партнером...

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Також «Сегодня» у публікації «Нові ПДР: п'ятикольорова розмітка і нові знаки» пише: набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Водії можуть починати пошук п'ятикольорової розмітки...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Росіяни отримають свою кредитну історію в 10 разів швидше» пише: поправки, що скорочують термін отримання громадянами РФ своєї кредитної історії з 10 до одного дня, повинні бути прийняті до кінця нинішнього року...

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Видання «Ведомости» у публікації «Реформа «60-66-90» не оживила нафтовидобуток» пише: агентство Ernst & Young оцінила, як позначилася на нафтовій галузі Росії податкова система «60-66-90»...

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Також «Ведомости» у публікації «Турпутівки можуть подорожчати на 20%» пишуть: російський туристичний ринок зіштовхнувся з браком чартерів. Це може призвести до зростання вартості квитків і валу затримок чартерних рейсів...

(УНІАН)