КНДР скасувала режим найвищої бойової готовності

КНДР скасувала з 26 березня режим найвищої бойової готовності, який діяв у країні, і вивела з бойових позицій балістичні ракети середньої дальності "Мусудан".

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на південнокорейське агентство Ренхап.

Режим найвищої бойової готовності, за даними урядових джерел, було скасовано у КНДР приблизно 30 квітня. Це збіглося із завершенням у Південній Кореї великомасштабних американсько-південнокорейських маневрів за участю більше 200 тис. осіб. Пхеньян називав їх репетицією вторгнення на Північ і оголосив, що готовий завдати у відповідь нищівного удару.

Зокрема, на східному узбережжі КНДР на північ від порту Вонсан було розгорнуто на мобільних установках дві балістичні ракети "Мусудан" орієнтовною дальністю до 4 тис. км. У теорії вони можуть завдати удару по всій території Японії і тихоокеанському острову Гуам, який належить США. На східному узбережжі КНДР були також помічені сім інших балістичних ракет меншої дальності. Наразі немає даних, чи виведено і їх з бойових позицій.

Спостерігачі вважали, що Пхеньян може піти на тренувальний запуск балістичних ракет для демонстрації своєї бойової могутності. Запуск очікувався в районі 15 квітня, коли у КНДР пройшли урочистості з нагоди дня народження засновника і першого лідера країни Кім Ір Сена. Проте запуски з незрозумілих причин так і не відбулися.

Водночас у Сеулі і Токіо не виключають, що КНДР може піти на несподівані пуски балістичних ракет пізніше, оскільки вони достатньо мобільні, а спостереження з космосу не завжди може зафіксувати їх переміщення.