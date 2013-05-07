Кабмін погодив кандидатуру Голубченка на посаду першого заступника голови КМДА

Кандидатура Анатолія Голубченка погоджена Кабінетом Міністрів України на посаду першого заступника голови КМДА.

Цю інформацію УНІАН підтвердив сам Голубченко, але жодних коментарів з цього приводу не дав.

Згідно із законодавством, після погодження у Кабміні Голубченко має вступити на посаду після підписання відповідного розпорядження Київським міським головою або, у даному випадку, заступником мера - секретарем Київради Галиною Герегою, уточнило джерело у КМДА.

За словами співрозмовника агентства, погодження кандидатури Голубченка відбулося минулого тижня, однак на сьогодні розпорядження Г.Гереги до відділу кадрів ще не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня у Києві випала більш як місячна норма снігу, що призвело до колапсу інфраструктури міста.

26 березня голова КМДА Олександр Попов заявив, що прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Голубченко наприкінці березня був призначений на посаду в.о. першого заступника голови КМДА. Проте Попов тоді заявив, що це не остаточне рішення, і повідомив, що розглядається декілька кандидатур на посаду його першого заступника.