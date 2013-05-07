ТОП-10 (7 травня)

Інфляція у квітні становила 0% - Держстат

Ціни виробників промпродукції в квітні зросли на 2,5%

Кабмін цього року планує домогтися перегляду газових і нафтових договорів

Кабмін затвердив Стратегію управління державним боргом на 2013-2015 роки

Українським водіям повернуть «листи щастя» і заборонять тонувати авто

Україна тимчасово заборонила ввезення свинини з Білорусі

Україна тимчасово обмежила поставки до країн МС продукції чотирьох своїх підприємств

Мінфіну не вдалося продати ОВДП на аукціоні 7 травня

«Нафтогаз» викупить у банку «Фінансова ініціатива» ОВДП на 581,5 млн грн

Вілкул: для поліпшення якості доріг потрібно до 40 млрд грн на рік

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Інфляція у квітні становила 0% - Держстат

Інфляція в Україні у квітні 2013 року порівняно з березнем 2013 року становила 0%, проти квітня 2012 року зафіксовано дефляцію у розмірі 0,8%, з початку 2013 року (квітень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,1%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, у квітні проти березня 2013 року найбільше подорожчали фрукти - на 3% (проти квітня 2012 року - зниження на 7,1%), овочі - на 3,3% (зниження на 16,6%), алкогольні напої і тютюнові вироби - на 1,1% (зростання 7,6%) і транспортні послуги - на 0,6% (зростання 2,7%).

Помітне зниження цін зафіксовано на яйця - на 13,7% (проти квітня 2012 року - зниження на 30,4%), молоко - на 1,3% (зниження 3,7%), цукор - на 0,7% (зниження на 16,4%).

Щодо решти позицій у квітні проти березня 2013 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,3 п.п.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит держбюджету – 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.

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Ціни виробників промпродукції в квітні зросли на 2,5%

В Україні ціни виробників промислової продукції у квітні 2013 року порівняно з березнем 2013 року зросли на 2,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з квітнем 2012 року ціни виробників промпродукції у квітні ц.р. знизилися на 1%, з початку року (квітень 2013 року проти грудня 2012 року) - зросли на 3,4%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.

Ціни виробників промпродукції у 2011 році зросли на 14,2%.

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Кабмін цього року планує домогтися перегляду газових і нафтових договорів

Уряд цього року має намір здійснити перегляд чинних і укласти нові договори про зниження рівня цін на природний газ та нафту для подолання від‘ємного сальдо у зовнішній торгівлі.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів (№281 від 29 квітня ц. р.), пункт про зниження ціни газу та нафти визначений першим у плані заходів з подолання від‘ємного сальдо у зовнішній торгівлі.

Цим розпорядженням також скасовується план заходів з подолання від‘ємного сальдо у зовнішній торгівлі, затверджений розпорядженням №1074 від 26 жовтня 2011 р. Згідно з цим планом, у 2012 році уряд мав ухвалити заходи для перегляду чинних або укладення нових міжнародних договорів про зниження рівня цін на природний газ і нафту.

Довідка УНІАН. Україна упродовж останніх трьох років веде поки що безрезультатні переговори з Росією про зниження ціни на газ, а та у відповідь вимагає контролю над ГТС або інтеграції до Митного союзу. У зв'язку з цим, Україна веде активний пошук заміни російським енергоносіям. Це стосується, насамперед, збільшення видобування власного газу і розробок сланцевого "блакитного палива".

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Кабмін затвердив Стратегію управління державним боргом на 2013-2015 роки

Кабінет Міністрів України затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2013-2015 роки.

Текст постанови від 29 квітня 2013 р. оприлюднено на Урядовому порталі.

Цим же рішенням Кабмін визнав такою, що втратила чинність свою попередню постанову (від 10 травня 2012 р. № 607) “Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012-2014 роки”.

Як зазначається в документі, протягом 2012 року забезпечено утримання обсягу державного боргу на рівні близько 28,5 % внутрішнього валового продукту, що на 1,5 відсоткового пункту нижче граничного показника, встановленого на кінець зазначеного періоду.

Загальний обсяг державних запозичень у 2013 році заплановано в обсязі 135,5 млрд грн, з яких 92,9 млрд (68,6 %) становлять внутрішні запозичення, 42,7 млрд грн (31,4 %) - зовнішні запозичення.

Враховуючи такий обсяг запозичень, передбачених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, обсяг державного боргу в національній валюті становитиме 483 млрд грн.

У 2014 і 2015 роках прогнозний обсяг запозичень становитиме відповідно 131,4 млрд і 125,6 млрд грн.

У постанові зазначено, що реалізація Стратегії дасть змогу досягти на кінець 2013, 2014 і 2015 років відповідно таких результатів: відношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту - на рівні не більш як 30,6 %, 30,9 % і 31 %;

частка державного внутрішнього боргу - не менш як 50 %;

середньозважений строк до погашення державного боргу - не менш як 5,1, 5,3 і 5,4 року;

частка державного боргу з фіксованою ставкою - не менш як 65 %;

частка державного боргу, який рефінансується у відповідному періоді, у загальній сумі державного боргу на початок такого періоду - орієнтовно не більш як 20 %.

Також у документі наголошується, що основним фактором посилення боргового навантаження на державний бюджет у найближчій та середньостроковій перспективі є необхідність погашення зовнішніх боргів, серед яких найбільший обсяг має позика Міжнародного валютного фонду.

Протягом 2013 року пікове навантаження на державний бюджет очікується у травні, червні, серпні та листопаді за рахунок погашення позики Міжнародного валютного фонду та облігацій зовнішньої державної позики 2003 року.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за березень 2013 року зросла на 1,3%, з початку року - на 4,5% - до 67,416 млрд дол.

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Українським водіям повернуть «листи щастя» і заборонять тонувати авто

Уряд планує відновити автоматичну фото- і відеофіксацію порушень Правил дорожнього руху.

Як повідомляє Bigmir.net, у Кабінеті Міністрів закінчують роботу над новим законопроектом, який поверне автоматичну фото- і відеофіксацію порушень. Планується, що фіксуватися на камеру будуть абсолютно всі порушення ПДР, а інформацію про їх фіксацію і штрафні санкції водії одержуватимуть поштою.

Планується, що водій одержуватиме заповнений протокол і фотографію, на якій зафіксовано порушення, з точними координатами і часом. Якщо штраф не буде сплачено протягом 15 днів, його сума збільшується удвічі. Через два місяці справа передається до виконавчої служби і автомобіль можуть затримати.

«Таким чином, ви можете одержати "лист щастя" від ДАІ, якщо не пропустили пішохода, проїхали на червоне світло, розвернулися через дві суцільні тощо», - зазначає Bigmir.net.

Щоб нові автоматичні камери могли побачити обличчя водіїв, тонування скла хочуть заборонити.

ДАІ має у своєму розпорядженні 24 мобільні лабораторії, які перевірятимуть тоновані автомобілі у всіх областях України, але таких лабораторій не вистачає, оскільки в Україні до 85% транспортних засобів мають затоноване скло.

За словами керівників ДАІ, система фото- і відеофіксації може запрацювати вже до кінця року. Залишилося тільки ухвалити необхідні закони, створити єдину базу порушень з виходом на митницю і змусити українців розтонувати автомобілі.

«Якщо народні депутати нас підтримають, до кінця року, максимум до весни наступного, жодної тонованої машини в країні не буде. Ми тягнули з цим до останнього, але необхідно ставити крапку. Якщо хочемо віддати питання фіксації порушень техніці, виключивши людський чинник, автомобілі повинні бути розтоновані. Інакше нові системи працюватимуть некоректно. Восени почнемо жорстко штрафувати за тонування», - заявив один з представників УДАІ МВС України, якого цитує «Перша передача».

Також у ДАІ обіцяють навести лад з єдиною базою штрафників, яку розробляють теж не перший рік.

У МВС вже готовий законопроект про підвищення штрафів за низку порушень (зокрема за тонування - до 680 грн). Цей же проект дає право ДАІ здійснювати контроль технічного стану під час експлуатації транспортного засобу.

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Україна тимчасово заборонила ввезення свинини з Білорусі

Україна тимчасово заборонила ввезення з Білорусі свинини, а також м'яса інших тварин і м'ясопродуктів, що перебувають під ризиком зараження африканською чумою свиней (хвороби Монтгомері), повідомляється на офіційному сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

«У зв'язку з появою у ЗМІ повідомлень про загибель тварин у Барановицькому районі Республіки Білорусь і підозрами в поширенні африканської чуми свиней, розпорядженням заступника головного державного інспектора ветеринарної медицини тимчасово забороняється ввезення з цієї країни (Білорусі - УНІАН) до України тварин, схильних до хвороби, продукції та сировини з м'яса цих тварин», - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році випадки виникнення хвороби були зафіксовані на території Російської федерації - у тому числі поблизу кордонів України.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається у разі прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я захворілих свиней гине.

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Україна тимчасово обмежила поставки до країн МС продукції чотирьох своїх підприємств

Москва. Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України ввела тимчасові обмеження на поставки до країн Митного союзу продукції чотирьох українських підприємств, у тваринницькій продукції яких виявлені заборонені речовини.

Про це повідомляє прес-служба Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії.

«У зв'язку з виявленнями заборонених і шкідливих речовин у партіях тваринницької продукції підприємств України № 10-20-03 (Комплекс ТОВ «Агромарс») № 05-02-01Mt PM (ТОВ «Тавр-плюс»), ПрАТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «Елітекс», Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 02.05.2013 вводить тимчасові обмеження на поставки продукції зазначених підприємств до країн Митного союзу», - зазначається у повідомленні.

Водночас не повідомляється, які саме речовини виявлені у продукції українських підприємств.

Наголошується, що про скасування тимчасових обмежень буде повідомлено додатково.

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Мінфіну не вдалося продати ОВДП на аукціоні 7 травня

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 7 травня, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін запропонував інвесторам гривневі ОВДП терміном обігу 6 місяців, 5 і 7 років.

Довідка УНІАН. Станом на 7 травня 2013 року, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 216,798 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 77,821 млрд грн, нерезидентів - 4,791 млрд грн.

Міністерство фінансів України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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«Нафтогаз» викупить у банку «Фінансова ініціатива» ОВДП на 581,5 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у комерційного банку «Фінансова ініціатива» на суму 581,492 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ОВДП реалізуються трьома лотами, а закупівля проводиться у одного учасника.

Дата акцепту - 30 квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дало йому змогу сплатити за російський газ.

Уряд прогнозує збитки «Нафтогазу» в 2013 році від продажу імпортного газу теплокомуненерго на рівні 21,5 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Банк «Фінансова ініціатива» (м. Київ) працює на ринку України з 2005 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є фінансова компанія «Інвест-сервіс» (100% акцій банку). Згідно з відомостями ЗМІ, банк належить бізнесменові Олегу Бахматюку, власникові одного з найбільших аграрних виробників України - компанії Ukrlandfarming.

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Вілкул: для поліпшення якості доріг потрібно до 40 млрд грн на рік

Поліпшення якості доріг вимагає збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн з 16,9 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, представляючи на засіданні уряду Концепцію стратегії розвитку автодорожнього господарства, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єра.

«Необхідне реформування системи «Укравтодору» має супроводжуватися збільшенням фінансування робіт з утримання, ремонту і будівництва доріг з передбачених на цей рік 16,9 млрд грн до 40 млрд грн на рік», - сказав Вілкул.

Водночас віце-прем'єр наголосив, що реформа системи дорожнього господарства передбачає розмежування функцій із замовлення, контролю і виконання дорожніх робіт. «Неефективно, коли планування, функції замовника, контроль і часто виконання робіт зосереджені в одному відомстві. Потрібна нова система», - підкреслив Вілкул, заявивши, що представлена ним Концепція стратегії розвитку автодорожнього господарства у цьому сенсі відповідає кращим практикам Європейського союзу у цій сфері.

Як випливає із запропонованої концепції, функції стратегічного планування вирішено закріпити за Міністерством інфраструктури, функцію контролю якості доріг – за Державною транспортною інспекцією (Укртрансінспекцією), а «Укравтодор» виступить переважно як замовник робіт доріг державного значення, яких в Україні 52 тис. км.

Дороги місцевого значення, яких у країні 117,7 тис. км, запропоновано передати у відання голів облдержадміністрацій, щоб персоніфікувати відповідальність за якість доріг в області.

Як повідомляв УНІАН, у березні прем'єр-міністр України Микола Азаров ініціював зміну державного управління автодорожньою галуззю за допомогою, насамперед, розподілу функції проектування будівництва і прийому в експлуатацію автомобільних доріг. «Монополія «Укравтодору» у цій сфері неприпустима», - сказав глава уряду.

Крім того, виступаючи на засіданні Ради регіонів при Президенті України 21 березня Азаров заявив, що для ремонту близько 170 тис. км доріг Україні буде потрібно 500 млрд грн.

УНІАН