ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Український уряд підвищив стелю прямого держборгу», у якому пише: Кабмін постановив - відношення прямого держборгу України до ВВП на кінець 2013 року не повинно перевищити 30,6%. Попередня боргова стратегія Кабміну обумовлювала показник на кінець 2013 і 2014 років не вище 25% ВВП...

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Також «Дело» у публікації «Регіонал» пропонує повернути пенсійний збір під час купівлі валюти» пише: законопроект Володимира Зубика передбачає введення з 1 липня 2013 року обов'язкового однорічного 1% збору під час купівлі валюти...

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Видання «Сегодня» у публікації «Курс гривні зміцнився, але найближчим часом може впасти» пише: на думку експертів, невелике падіння євро і долара пов'язане з тим, що перед святами українські банки активно розпродавали іноземні валюти...

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Також «Сегодня» у публікації «США помилилися зі шляхом виходу з кризи - МВФ» пише: голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вважає, що секвестрування бюджету США на 85 млрд дол. було неправильним кроком...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Уряд пропонує утилізацію річкового «брухту» пише: Мінпромторг і Мінтранс пропонують оновити річковий пасажирський флот за аналогією з автопромом, коли купівлю машин, вироблених в Росії, стимулювали компенсацією за утилізацію старих авто...

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Видання «Ведомости» у публікації «Москва скорочує роздачу безкоштовних квартир» пише: замість них черговикам обіцяють безліч субсидій на купівлю житла і більше квартир в оренду...

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Також «Ведомости» у публікації «Як Віктор Вексельберг витратив гроші від продажу ТНК-BP» пишуть: відразу після продажу ТНК-BP «Ренова» Віктора Вексельберга погасила всі борги - 2 млрд швейцарських франків. Щоправда, одразу позичила ще 1 млрд...

(УНІАН)