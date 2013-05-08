Кількість туристів-українців у 2012 році зросла вдвічі

Кількість туристів-громадян України, які виїжджали за кордон у 2012 році, збільшилася на 98% - до 2,76 млн осіб з 1,39 млн осіб у 2011 році. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, кількість іноземних туристів, що відвідали Україну в 2012 році, скоротилася на 21,4% - до 269 тис. осіб з 343 тис. осіб у 2011 році, а кількість внутрішніх туристів України збільшилася у 2012 році порівняно з 2011 роком на 33,5% - до 807 тис. осіб з 604 тис. осіб.

Водночас кількість іноземних громадян, які відвідали Україну (включаючи одноденних відвідувачів) у 2012 році, збільшилася на 7,45% - до 23 млн осіб з 21,4 млн осіб у 2011 році, а кількість українських громадян, які виїжджали за кордон у 2012 році, збільшилася порівняно з 2011 роком на 8,4% - до 21,43 млн осіб з 19,77 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Держтуризмкурорті вважають, що в Україні обсяг в'їзного туризму за підсумками 2013 року зросте на 15% порівняно з 2012 роком.

Україна у 2013 році має намір запровадити національні стандарти санаторно-курортного туризму, гармонізовані з вимогами і нормами Євросоюзу.