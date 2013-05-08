Антимонопольний комітет має намір врегулювати ринок ритуальних послуг

Антимонопольний комітет України проводить дослідження ринку ритуальних послуг і має намір створити робочу групу для нормативного врегулювання ринку, повідомили УНІАН в АМКУ.

За словами державного уповноваженого комітету Миколи Бараша, попередні результати дослідження свідчать про системні проблеми функціонування цього ринку. Зокрема, в АМКУ відзначають бездіяльність органів місцевого самоврядування в питанні визначення ритуальних служб, застосування тарифів на ритуальні послуги без їх узгодження з органами місцевого самоврядування. Серед проблемних моментів - економічна необґрунтованість тарифів на ритуальні послуги, надання ритуальним службам функцій, не передбачених законом, тощо.

В АМКУ вважають, що ці питання повинні бути нормативно врегульовані і пропонують створити експертну робочу групу з числа фахівців ринку ритуальних послуг, органів влади і органів місцевого самоврядування, щоб виробити пропозиції з внесення змін до чинних нормативно-правових актів у цій сфері.