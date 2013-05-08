ТОП-10 (8 травня)

Арбузов сподівається, що парламент дозволить оренду ГТС

У Запорізькій області впродовж трьох років буде створено автомобільний кластер

Набуває чинності закон про внески до Пенсійного фонду українцями, що працюють за кордоном

Запрацював указ Президента про посилення контролю за ринком лікарських засобів

Путін підписав закон про заборону чиновникам РФ мати рахунки в іноземних банках

Базова дефляція у квітні становила 0,1%

Королевська заявляє про "рекордне перевиконання надходжень до Пенсійного фонду"

Питання експорту кондитерських виробів до Білорусі буде вирішено під час міжурядових переговорів

Баррозу закликає країни Євросоюзу до термінового створення єдиного енергетичного ринку

На соцдопомогу у травні спрямовано майже 3 млрд грн

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Арбузов сподівається, що парламент дозволить оренду ГТС

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов сподівається, що Верховна Рада прийме поданий урядом законопроект, яким фактично скасовується заборона на оренду газотранспортної системи.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання агентства УНІАН, після відвідання народного меморіалу в пам’ять про загиблих під час Великої Вітчизняної війни в селі Мриги (Конча-Заспа).

“Я сподіваюся, що у Верховній Раді буде єдність ухвалення рішення. Я сподіваюся, що найближчим часом усі закони, які подав уряд, будуть прийняті”, - сказав Арбузов.

Також він підкреслив, що цей законопроект необхідно було внести для продовження реформування НАК “Нафтогаз України”.

“Це необхідно було зробити для того, щоб продовжити реформування цієї галузі. І цей крок продиктовано побажаннями Європейського Союзу, щоб навести порядок у цій галузі”, - сказав Арбузов.

Також він зазначив, що законопроект розроблявся не під вимоги Росії чи Євросоюзу. "Мова не йде про те, що цей закон приймається під когось. Цей закон приймається в принципі. Якщо закон буде прийнятий, і будуть розвиватися подальші події - всі охочі бачитимуть, як це все відбувається. Тут немає жодної проблеми ні з Євросоюзом, ні з Росією ", - сказав Арбузов, відповідаючи на запитання, яким чином ухвалення цього закону відобразиться на переговорах з Росією про зниження ціни на газ.

Нагадаємо, раніше Росія заявляла, що компромісний варіант щодо подальшого розвитку і управління українською газотранспортною системою дозволить РФ істотно знизити ціну газу для України.

Як повідомляв УНІАН, влада України не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

14 березня Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. Янукович також підкреслив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 березня заявив, що ЄС досі не продемонстрував готовність до участі в тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України. При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день питання щодо модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротші терміни.

3 травня на брифінгу після участі в круглому столі щодо розвитку газового ринку України комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що сподівається до кінця року отримати відповіді на всі питання, що стосуються майбутнього розвитку української газотранспортної системи з тим, щоб з'явилася можливість для початку її реальної модернізації.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький 3 травня в Брюсселі на брифінгу після участі в круглому столі щодо розвитку газового ринку України пообіцяв європейським партнерам прозорість в ухваленні рішень, що стосуються розвитку газотранспортної системи. Він також зазначив, що українська сторона планує інформувати європейських партнерів із приводу всіх рішень, схвалених українським парламентом у сфері реформування газового ринку.

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У Запорізькій області впродовж трьох років буде створено автомобільний кластер

Пілотний проект зі створення автомобільного кластера планується реалізувати в Запорізькій області упродовж трьох років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Реалізовувати проект, мета якого - сконцентрувати на певній території групу взаємопов'язаних компаній, які доповнюватимуть і підсилюватимуть конкурентні переваги один одного, буде уряд України спільно з UNIDO (Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку) в рамках Програми ділового партнерства.

У прес-службі відзначають, що це буде перший галузевий проект UNIDO в Україні.

«Головна мета проекту - посилити позиції дрібних і середніх постачальників автомобільних компонентів для того, аби вони могли відповідати вимогам як вітчизняних, так і зарубіжних виробників транспортних засобів», - відзначають в Мінекономрозвитку.

Реалізація проекту сприятиме підвищенню конкурентоспроможності виробництва і зростанню кваліфікації кадрів, задіяних в автопромі, створить перспективу інтеграції українських виробників у мережі постачань для транснаціональних компаній. «Це особливо важливо, враховуючи євроінтеграційні прагнення України», - відзначають в міністерстві.

За інформацією прес-служби, в червні-липні в Україні пройдуть два семінари, на яких буде представлено рекомендації UNIDO зі створення й розвитку автомобільного кластера в Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ПАТ «ЗАЗ», місто Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зваркою, фарбуванням, збіркою. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО».

«ЗАЗ» в 2011 році збільшив чистий прибуток в 10,8 раза, в порівняно з 2010 роком, до 107,663 млн. грн.

У 2012 році “ЗАЗ” скоротив виробництво автомобілів на 30% - до 42,7 тис. одиниць. У 2013 році «ЗАЗ» планує наростити обсяги продажу на 15-17%.

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Набуває чинності закон про внески до Пенсійного фонду українцями, що працюють за кордоном

9 травня 2013 року набуває чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України про добровільну сплату єдиного внеску».

Документ опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№16 від 8 травня 2013 р.).

Згідно з текстом закону, документ набуває чинності на наступний день після його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2013 року більшість Верховної Ради прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України про добровільну сплату єдиного внеску».

За даними Інформаційного управління Апарату Верховної Ради, документом внесено зміни до законів «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» і «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Цими законами врегульовано питання визначення розміру внеску під час добровільної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України; питання сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду України в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (зокрема міжнародними) за її працівників, які є громадянами України, а також громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

питання одноразової сплати застрахованою особою єдиного внеску за попередні періоди (зокрема за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Водночас сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний і більшою за максимальний страховий внесок, встановлений на дату укладення договору.

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Запрацював указ Президента про посилення контролю за ринком лікарських засобів

8 травня 2013 року набув чинності указ Президента України Віктора Януковича «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 квітня 2013 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення якісними й доступними лікарськими засобами».

Текст указу опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№16 від 8 травня 2013 р.).

Згідно з документом, указ набуває чинності з дня його публікації.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рішень РНБО, Кабінетові Міністрів доручено подати на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби».

У законопроекті належить передбачити обов'язкове визначення під час державної реєстрації генеричних лікарських засобів їхньої біоеквівалентності, терапевтичної ефективності, наявності більш високих фармакоекономічних характеристик; скасування державної реєстрації лікарських засобів, у тому числі з підстав порушення процедури такої реєстрації, відсутності лікарського засобу на ринку України більше двох років із дати державної реєстрації.

Уряд має у тримісячний строк вжити заходів, спрямованих на врегулювання питань поводження з фальсифікованими, неякісними лікарськими засобами, у тому числі тими, термін придатності яких закінчився, щодо, зокрема: встановлення вимог до ведення первинного обліку, інвентаризації, паспортизації, подання статистичної звітності про обсяги утворення відходів; створення за участю Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій необхідної промислової інфраструктури поводження з відходами; створення дієвої системи контролю за операціями поводження з відходами.

Кабміну доручено забезпечити у чотиримісячний строк запровадження в установленому порядку державного регулювання цін (з використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін) на лікарські засоби для лікування хворих на цукровий діабет, а також механізму часткового відшкодування вартості таких лікарських засобів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Міністерству охорони здоров'я доручено забезпечити усунення в місячний строк порушень, установлених перевіркою, проведеною Генеральною прокуратурою України відповідно до пункту 4 рішення РНБО від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами», введеного в дію указом Президента від 30 серпня 2012 року № 526, та вжити відповідних заходів реагування стосовно посадових осіб, які допустили такі порушення.

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Путін підписав закон про заборону чиновникам РФ мати рахунки в іноземних банках

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав Федеральний закон «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, що розташовані за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами».

Про це повідомляється на сайті Президента РФ.

Відповідний закон був ухвалений Державною думою РФ 24 квітня 2013 року і схвалений Радою Федерації 27 квітня 2013 року.

Цим законом забороняється відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, що розташовані за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами.

Федеральним законом визначаються такі категорії осіб, стосовно яких встановлюється така заборона: особи, які заміщають (обіймають) державні посади РФ, посади першого заступника і заступників генерального прокурора РФ, посади членів Ради директорів Центрального банку РФ, державні посади суб'єктів РФ, посади заступників керівників федеральних органів виконавчої влади, посади федеральної державної служби і посади у державних корпораціях (компаніях), фондах та інших організаціях, створених на підставі федеральних законів, призначення на які і звільнення з яких здійснює Президент РФ, уряд РФ або генеральний прокурор РФ, посади глав міських округів, глав муніципальних районів, а також дружини (чоловіки) і неповнолітні діти вказаних осіб.

Законом передбачено, що порушення заборони особою, її дружиною (чоловіком) і неповнолітніми дітьми тягне за собою відповідно до федеральних конституційних законів і федеральних законів, що визначають правовий статус відповідної особи, дострокове припинення повноважень члена Ради Федерації, депутата Державної думи, федерального судді, депутата законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, а також звільнення з іншої посади у зв'язку із втратою довіри.

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Базова дефляція у квітні становила 0,1%

Базова дефляція (Базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в квітні 2013 року проти березня 2013 року становила 0,1% (БІСЦ - 99,9%).

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому за даними відомства, в квітні 2013 року проти грудня 2012 року базова дефляція становила 0,3% (БІСЦ - 99,7%), до квітня 2012 року зафіксована інфляція - 0,3%, січень-квітень 2013 року проти січня-квітня 2012 року - інфляція 0,5%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у квітні 2013 року порівняно з березнем 2013 року становила 0%, проти квітня 2012 року зафіксована дефляція в розмірі 0,8%, з початку 2013 року (квітень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,1%.

Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП темпи зростання ВВП – 3,4%.

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Королевська заявляє про "рекордне перевиконання надходжень до Пенсійного фонду"

Надходження від сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України у січні-квітні 2013 року зросли на 9,4% (на 4,6 млн грн) порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 53,293 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це заявила міністр соціальної політики України Наталя Королевська.

Зокрема, у квітні від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду України надійшло 14,9 млрд грн, що становить 108% від плану.

«За результатами квітня ми одержали рекордне перевиконання надходжень до Пенсійного фонду з початку року. Від сплати ЄСВ надійшло 14 млрд 885,8 млн грн. Це 108% від плану, тобто перевиконання - 1,1 млрд грн. Усього з початку року перевиконання надходжень становило 1,8 млрд грн. У цілому до ПФУ за чотири місяці надійшло 53 млрд 293,1 млн грн, що на 4 млрд 588,7 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року», - сказала міністр.

Королевська додала, що при Мінсоцполітики створено спеціальну робочу група з науковців, експертів, фахівців міністерства і Пенсійного фонду, яка працює над осучасненням пенсійних виплат, введенням другого рівня накопичувальної пенсійної системи, а також займається питанням пенсійного віку для жінок.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 р. від сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України надійшло 13,2 млрд грн, що становить 102,5% від плану.

Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше від фактичного показника у 2012 році.

Із 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.

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Питання експорту кондитерських виробів до Білорусі буде вирішено під час міжурядових переговорів

Уряд України має намір провести переговори з урядом Білорусі для вирішення проблем на митниці, що виникли під час ввезення кондитерської продукції з України до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, відповідаючи на питання журналістів після відвідування народного меморіалу на честь загиблих під час Великої Вітчизняної війни в селі Мриги (Конча-Заспа).

«У нас планується зустріч - міжурядова комісія працюватиме. Наступного тижня я зберу всі питання, і вирішуватиму з урядом Білорусі», - сказав С.Арбузов.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами голови асоціації «Укркондпром» Олександра Балдинюка, зупинка українських вантажів з кондитерськими виробами на кордоні з Білоруссю для проведення митного огляду може спричинити втрати для вітчизняних кондитерських підприємств у розмірах до 50 млн грн, оскільки зараз експорт до цієї країни повністю заблокований.

«Наші вантажі потрапили під посилений митний огляд», - сказав Балдинюк.

Також він зазначив, що законодавство Білорусі дозволяє проводити подібні розширені огляди, проте в даній ситуації йдеться про нетарифні методи обмеження експорту.

Балдинюк поінформував, що у квітні українські кондитери планували поставити на ринки Білорусі 3 тис. тонн солодких виробів.

Виручка виробників від поставки кондитерських виробів на ринки Білорусі в 2012 році становила 1,5 млрд грн.

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Баррозу закликає країни Євросоюзу до термінового створення єдиного енергетичного ринку

Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу закликає країн-членів ЄС до термінових дій у створенні єдиного енергетичного ринку та боротьбі з уникненням від оподаткування.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, про це йдеться в його листі на адресу лідерів країн-членів ЄС напередодні запланованого на 22 травня засідання Європейської Ради, на порядку денному якої стоять обидва питання.

“Хоча енергетичний мікс суттєво відрізняється від однієї країни-члена ЄС до іншої, перед нами стоять схожі виклики. Ми можемо боротися з цими викликами краще разом”, - висловив переконання Президент Єврокомісії.

Баррозу зазначив, що одним з таких викликів є велика розбіжність цін на енергоносії в країнах-членах ЄС, що, на його думку, є свідченням фрагментарності ринку.

“Частина рішення проблеми високих цін на енергоносії в наших руках – якщо ми завершимо формування внутрішнього енергетичного ринку і реалізуємо чинне законодавство”, - наголосив Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що задля цього необхідно, зокрема, терміново реалізувати на практиці так званий Третій енергетичний пакет законодавства ЄС, який передбачає подальшу лібералізацію внутрішнього ринку, а також вжити заходів для сприяння залученню інвестицій, як на національному так і на європейському рівнях в енергетичну інфраструктуру, в тому числі, транскордонну в межах ЄС.

Баррозу також висловив переконання в необхідності подальшої диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, що вимагає, в тому числі того, щоб Європа говорила на міжнародній арені “єдиним голосом”, а також координації між країнами-членами у політиці розвитку енергетики з відновлювальних джерел та розвитку потенціалу неконвеційних енергоресурсів.

“Ми повинні діяти негайно, відповідно до попередніх висновків Європейської Ради, і дати політичний поштовх на найвищому рівні”, - наголосив Президент Єврокомісії.

Що стосується питання уникнення від сплати податків, то, за словами Баррозу, це питання вимагає низки рішень від лідерів ЄС, в тому числі щодо реалізації представленого Комісією Плану дій з посилення боротьби проти податкових шахрайств та уникнення від оподаткування, а також щодо перегляду рекомендацій про країни “податкового раю” та про агресивне податкове планування.

Він нагадав, що підхід Комісії до цього питання останні кілька років базується на принципі автоматичного обміну інформацією щодо всіх форм прибутків. Президент Єврокомісії повідомив, що найближчим часом Комісія представить проект законодавства, який розширяє застосування цього принципу.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії-продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, але і до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС.

У «Третьому енергетичному пакеті» також наголошується, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.

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На соцдопомогу у травні спрямовано майже 3 млрд грн

В Україні вчасно та в повному обсязі профінансовано перший транш державної соціальної допомоги за травень у сумі майже 3 млрд грн. Про це повідомив директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Мущинін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за його словами, незважаючи на тривалі травневі свята, фінансування відбулось відповідно до встановленого Порядку.

«За оперативною інформацією, кошти першого траншу державної соціальної допомоги, серед яких виплати з догляду за дітьми, допомога малозабезпеченим сім’ям та виплати дітям-інвалідам, вже перераховані в регіони. На ці потреби спрямовано 2 млрд 928 млн грн», - сказав він.

За словами Мущиніна, незважаючи на те, що майже вся перша декада травня - вихідні та святкові дні, графік фінансування державної соціальної допомоги було дотримано. «Відповідно до затвердженого Кабміном Порядку фінансування виплат має відбуватися до 10 числа кожного місяця, тож ми навіть випереджаємо граничні строки. Таким чином, кошти мають надійти до людей не пізніше 15-16 травня», - сказав він.

3а словами Мущиніна, фінансування другого траншу, як це і передбачено, відбудеться до 25 травня.

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