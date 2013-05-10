Лідерів опозиції не будуть судити за блокування Ради

Сьогодні Голосіївський районний суд Києва закрив справу за позовом громадянки Віри Іванової до лідерів трьох опозиційних фракцій: «УДАР» Віталія Кличка, «Батьківщина» Арсенія Яценюка та «Свобода» Олега Тягнибока щодо протиправних дій під час блокування роботи Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

Суд закрив її у зв’язку з тим, що справа не підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.

«Тим самим суд задовольнив клопотання представників відповідача», – наголосили в «УДАРі».

«Відповідна ухвала свідчить про те, що під час блокування президії ВР Кличко, Яценюк та Тягнибок не виконували управлінських функцій державних чиновників, а у сесійній залі у цей час проходила акція громадської непокори і протесту проти діючого режиму», - зазначив представник «УДАРу» Віталій Плукар.

У свою чергу секретар Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя, депутат з фракції «Батьківщина» Павла Петренко додав, що закриття справи проти лідерів опозиції було єдино правильним рішенням суду.

«Суд закрив провадження, не даючи можливості в майбутньому спекулювати цим питанням», - наголосив Петренко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За його словами, окрім того, що адміністративний суд не наділений повноваженнями розглядати такого роду спори, заявлені позовні вимоги були необґрунтовані по суті: «Позивач так і не змогла пояснити суду, яким чином блокуванням трибуни було порушено її права».

Як повідомлялося, громадянка Іванова звернулася до Голосіївського райсуду з позовом про визнання дій щодо організації та блокування парламентської трибуни лідерами опозиції неправомірними.

11 квітня представники Яценюка, Кличка та Тягнибока подали клопотання про закриття провадження у даній справі, адже блокування трибуни народними депутатами було формою громадського спротиву, а не реалізацією управлінських функцій, а отже, нардепи діяли як громадяни України, а не як суб’єкти владних повноважень.

Саме тому, як наголосили представники опозиції, така справа є непідвідомчою адміністративному суду.