Україна сподівається на підтримку США у процесі євроінтеграції – Кожара

Україна сподівається на підтримку з боку Сполучених Штатів євроінтеграційних прагнень нашої держави.

Про це сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час зустрічі з головою Підкомітету з європейських питань Комітету із закордонних відносин Сенату США, сенатором Крісом Мерфі, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

У ході зустрічі, що відбулася в рамках візиту Кожари до США, було обговорено комплекс питань українсько-американського співробітництва, зокрема, у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення, міжнародної безпеки, енергетики та енергетичної безпеки, сільського господарства та інвестицій.

Обидві сторони відзначили високий рівень існуючих відносин між Україною та США і наголосили на наявності значного потенціалу для їх подальшого зростання.

Також Кожара поінформував американського сенатора про роботу, спрямовану на підписання у листопаді 2013 року Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, під час візиту до США глава зовнішньополітичного відомства України зустрівся з президентом Національного демократичного інституту, колишнім Державним секретарем США Мадлен Олбрайт.

Під час зустрічі було обговорено нинішній стан та перспективи подальшого розвитку українсько-американського стратегічного партнерства.

Було наголошено на значному потенціалі подальшої активізації двосторонньої співпраці, особливо в економічній та енергетичній сферах.

Кожара подякував Олбрайт за її значний особистий внесок у розвиток та зміцнення незалежності нашої держави і всебічне сприяння розвитку двосторонніх відносин між Україною та США.

Зі свого боку Олбрайт висловила вдячність на адресу МЗС України за сприяння Національному демократичному інституту у його діяльності в нашій країні, зазначається в повідомленні.