Баланс тижня: уряд поспішає з ГТС, "покращення" затримується, СОТ з новим "головнокомандувачем", Газпром "віддали" під контроль

Перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов чітко дав зрозуміти, що уряд планує форсованими темпами зайнятись долею вітчизняної газотранспортної системи, економіка продовжує стагнувати - у квітні знову зафіксовано нульову інфляцію, валюту пропонують піддати «пенсійному» оподаткуванню – такі основні економічні новини минулого тижня.

ГТС - «форсування» часу

Минулого тижня отримала розвиток ТОП-новина кінця квітня щодо перспективи передачі в оренду української ГТС. Основний з очільників українського уряду - перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов - чітко заявив, що уряд планує форсованими темпами зайнятись долею вітчизняної газотранспортної системи. Зокрема, він висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить поданий урядом законопроект, яким фактично скасовується заборона на оренду ГТС. Також він зазначив, що цей документ розроблявся не під вимоги Росії або Євросоюзу. “Не йдеться про те, що цей закон приймається під когось. Цей закон приймається в принципі. Якщо закон буде прийнято, і розвиватимуться подальші події - всі бажаючі бачитимуть, як це все відбувається. Тут немає жодної проблеми ні з Євросоюзом, ні з Росією”, - сказав Арбузов, відповідаючи на запитання, яким чином ухвалення цього закону позначиться на переговорах із Росією про зниження ціни на газ.

Слід нагадати, що міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький 3 травня в Брюсселі на брифінгу після участі в круглому столі щодо розвитку газового ринку України пообіцяв європейським партнерам прозорість в ухваленні рішень, що стосуються розвитку газотранспортної системи. Він також зазначив, що українська сторона планує інформувати європейських партнерів із приводу всіх рішень, схвалених українським парламентом у сфері реформування газового ринку. Сподіватимемось, що його обіцянка не залишиться тільки обіцянкою.

Стагнація «покращення»

Традиційно «порадувала» інфляція. Вона в Україні у квітні 2013 року порівняно з березнем становила 0%, при цьому у квітні 2012 року зафіксовано дефляцію 0,8%, з початку 2013 року (квітень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,1%. Основними джерелами споживчої інфляції, як і раніше, продовжують залишатися ціни на продукти харчування. Згідно з повідомленням Держстату, у квітні проти березня 2013 року найбільше подорожчали фрукти - на 3% (проти квітня 2012 року - зниження на 7,1%), овочі - на 3,3% (зниження на 16,6%). Помітне падіння цін зафіксовано на яйця - на 13,7% (проти квітня 2012 року - зниження на 30,4%), молоко - на 1,3% (зниження 3,7%), цукор - на 0,7% (зниження на 16,4%). Щодо решти позицій у квітні проти березня 2013 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,3 п.п. Тільки от ця «радість» щодо низьких інфляційних показників з кожним місяцем виглядає все менш переконливіше щодо стабільності ситуації, оскільки, як вже не раз зазначали експерти, тривалий період нульової інфляції перекреслює зростання виробництва, крім того, він є одним із суттєвих чинників швидкого збільшення боргового навантаження держави. Варто нагадати, що показник споживчої інфляції в Україні тримається біля нульової позначки вже понад півроку.

Валюту - під податок

На минулому тижні стало відомо й про «валютну» ініціативу народного депутата України Володимира Зубика (Партія регіонів). Він зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо сплати обов'язкового пенсійного внеску з операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за ставкою 1%. Як сказано в аналітичній записці до даного документу, у разі впровадження з 1 липня цього збору надходження до державного бюджету у другому півріччі 2013 року становитимуть орієнтовно 16,5 млрд грн. «Реалізація закону, у разі його ухвалення, позитивно вплине на збалансованість державного бюджету і бюджету Пенсійного фонду», - зазначається у записці.

Слід нагадати, збір з безготівкових валютних операцій в Україні було введено у 1998 році як тимчасовий захід. До 2006 року його ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 0,2% у 2009 році. У січні 2011 року Верховна Рада прийняла закон про скасування пенсійного збору з операцій з іноземною валютою. Проте вже у березні 2013 року Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів до квітня розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроект про введення збору щодо обов'язкового пенсійного страхування при купівлі валюти суб'єктами господарської діяльності за безготівковий розрахунок.

СОТ: новий «головнокомандувач»

Щодо цікавих міжнародних подій, то варто відзначити, що на минулому тижні змінився очільник однієї з найавторитетніших світових економічних організацій. Мова йде про Світову організацію торгівлі, новим генеральним директором якої на період 2013-2017 років обраний Роберто Азеведо - постійний представник Бразилії при СОТ та інших міжнародних економічних організаціях. Він стане першим латиноамериканцем на цій посаді, а його призначення демонструє зростаючий вплив на економічні процеси нових світових потуг.

Зараз Україна продовжує переговори з СОТ щодо перегляду тарифних ставок у рамках свого членства в організації, незважаючи на те, що проти цього категорично виступають США і країни Євросоюзу.

Ключовим органом у координації таких переговорів має стати створена указом Президента Державна комісія з питань співпраці із СОТ.

Газпром під «контролем»

Ще одна значна новина - Рахункова палата Російської Федерації вперше за п'ять років почала перевірку ВАТ "Газпром".

Як повідомив голова РП Сергій Степашин, перевірка ініційована самим відомством, без вказівок згори.

Підсумки перевірки будуть цікавими, обіцяє Степашин. Він пояснив, що протягом останніх п'яти років «Газпром» не чіпали саме для того, щоб провести комплексну перевірку. Степашин раніше зазначав, що необхідно звернути увагу на непрофільні витрати – зокрема, питання труб. Йдеться про закупівлю «Газпромом» труб через посередників. Спочатку про це говорили представники Федеральної антимонопольної служби. А потім Президент РФ Володимир Путін закликав покарати корупціонерів, якщо вони є в «Газпромі». Президент сказав, що знає про такі підозри, і кілька разів давав доручення правоохоронним органам. А Степашин пояснив, що Рахункова палата тримала паузу, щоб не нашкодити міжнародним контрактам. Перевірка, як розраховує Степашин, завершиться до листопада поточного року.

Віталій Неборак (УНІАН)