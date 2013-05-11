Міністр закордонних справ України 13 травня відвідає Велику Британію

13 травня міністр закордонних справ України Леонід Кожара відвідає з робочим візитом Велику Британію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, програмою візиту передбачено зустріч з держсекретарем у закордонних справах Співдружності Вільямом Хейгом.

Серед основних питань для обговорення: порядок денний українсько-британських відносин, зокрема, графік двосторонніх контактів на високому та найвищому рівні, взаємодія з Великою Британією з питань реалізації євроінтеграційного курсу України та пріоритетів головування нашої держави в ОБСЄ.

Під час перебування у Лондоні Кожара планує зустрітися з британськими парламентаріями, виступити у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хаус» та дати інтерв’ю місцевим ЗМІ.