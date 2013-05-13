Новоросійська база Чорноморського флоту РФ не стане заміною севастопольської

Новоросійська військово-морська база Чорноморського флоту Російської Федерації не створюється замість Севастопольської бази російського флоту.

Повідомив в інтерв'ю РІА «Новости» головнокомандувач Військово-морського флоту РФ адмірал Віктор Чирков.

"Севастополь залишається основним пунктом базування кораблів ЧФ. Але існує програма розвитку НВМБ, яка також повинна забезпечити базування кораблів, включаючи створення навчальних центрів, де особовий склад займатиметься професійною підготовкою, наприклад, у класах з боротьби за живучість кораблів", - сказав головком. За його словами, йдеться в першу чергу про Новоросійськ, тому що навчальний центр у Севастополі давно існує.

Чирков розповів, що вже в 2014 році Новоросійська військово-морська база ЧФ РФ буде готова до прийому нових кораблів і підводних човнів. Протягом найближчих декількох років на Чорноморський флот прийдуть шість нових підводних човнів (проект 636 - ред.) і шість фрегатів (проект 11356 - ред.).

"Завдання стоїть вже в 2014 році забезпечити прибуття нових кораблів і підводних човнів", - сказав головком.

Він підкреслив, що розвиток НВМБ ведеться відповідно до федеральної цільової програми. В першу чергу йде будівництво геопорту, а потім буде розвинено всю інфраструктуру, що дасть змогу повністю забезпечити базування нових сучасних кораблів і підводних човнів.

"Планується ремонт і реконструкція будівлі штабу, створення системи життєзабезпечення, тобто подача палива, енергетика, зв'язок, управління", - сказав Чирков.