Анонс на 13 травня

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті з ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Чечоткін, заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.

* Прес-конференція міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Темника на тему: «Реалізація Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки».

* 12-30 - в УНІАН відбудеться презентація Програми Міжнародного форуму інвестицій та інновацій, який пройде у форматі Business VIP і відкриє Дні Києва - 2013. Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні та голова КМДА Олександр Попов проведуть захід, який відбудеться 15-17 травня 2013 року в Києві і відкриє Дні Києва-2013. Місія Форуму: Представлення відкритої платформи взаємодії і співробітництва в усіх можливих напрямках для України (Асоціація про зону вільної торгівлі з ЄС, співпраця з Митним союзом та інші інтеграційні об'єднання). У програмі: пленарні інвестиційні сесії, дискусійні панелі, виставка інноваційних проектів, офіційний прийом президента Європейської Економічної Палати Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні; унікальний КИЇВСЬКИЙ БАЛ. На Форумі буде ​​можливість побачити: тривимірні російські шахи, унікальну колекцію скіфського золота від «РОДОВІД музею», фотовиставку Віталія та Олени Васильєвих - всесвітньо відомий проект «NEO», роботи якого визнані найдорожчими фотографіями СНД тощо. Учасники: Станіслав Григорський, президент Європейської Економічної Палати Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні, Олександр Попов, голова КМДА, Ігор Дідковський, голова Опікунської Ради EEIG в Україні; Євген Кудрявець, голова організаційного комітету Міжнародного форуму інвестицій та інновацій. Під час прес-конференції буде проводитися акредитація на всі заходи Форуму. Акредитованим журналістам вручать запрошення на унікальний Київський бал (вул.. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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