ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» у публікації «Росія виявила в українській курятині сальмонелу» пише: Українські ветеринари вирішили не чекати заборони Росією на ввезення курятини і самі обмежили імпорт курей до країн Митного союзу через знайдені в м'ясі сальмонели та лістерії...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Євросоюз готує контрольну закупівлю», в якому пише: Після гучних скандалів з підміною яловичини на конину і дорогих видів риби на дешевші аналоги Євросоюз пропонує кардинально змінити законодавство про якість та безпеку харчової продукції. Тепер виробників і постачальників очікують раптові перевірки з боку контролюючих органів...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Під пільги не підкопатися», в якому пише: Уряду буде складно переконати парламент у необхідності скасування або урізання податкових пільг аграріїв. У Партії регіонів вже негативно відреагували на такий намір Міндоходів і запропонували ввести мораторій до 2018 року на перегляд податкових преференцій. Представники аграріїв підтримують ініціативу, але зазначають, що податкову підтримку малих сільгосппідприємств потрібно зберегти навіть після 2018 року, коли аграрії повинні почати платити ПДВ до держбюджету...

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«Сегодня» у публікації «На нових київських каштанах виявили гриб. Вчені: символ Києва може загинути» пише: Тема висадження італійських каштанів на Хрещатику обростає новими скандальними подробицями. У квітні приватна компанія подарувала місту 115 каштанів сорту Бріотті. Вартість одного дерева становила близько 5400 грн. Відразу після цього столицею поповзли чутки, що італійські каштани хворі, оскільки їхні стовбури вкриті лишайниками, стверджували екологи. «Сегодня» вирішила з'ясувати, що саме загрожує символу Києва...

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Сайт «УНІАН-Економіка» підбиває найважливіші підсумки минулого тижня в публікації «Баланс тижня: уряд поспішає з ГТС, "покращення" затримується, СОТ з новим "головнокомандувачем", Газпром "віддали" під контроль»...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «ЛДПР пропонує забрати у росіян долари» пише: Через два роки у росіян, які не позбавилися від цієї валюти, її вилучатимуть на користь держави...

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«Ведомости» у публікації «Держінвестиції потраплять під громадський контроль» пишуть: У Росії з 2014 року інвестпроекти, фінансовані державою, проходитимуть публічний аудит: без згоди громадськості та незалежних експертів бюджет не дасть грошей...

(УНІАН)