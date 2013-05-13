Грищенко в Литві візьме участь у засіданні комісії з торговельно-економічного співробітництва

У понеділок розпочався візит до Литви віце-прем'єр-міністра, співголови Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва Костянтина Грищенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, окрім проведення XV засідання міжурядової комісії Грищенко проведе зустрічі з керівництвом та членами уряду Литовської Республіки, ознайомиться з досвідом роботи станції екстреної медичної допомоги у Вільнюсі та виступить у Вільнюському університеті на міжнародній конференції «Магдебурзьке право: історичні та сучасні зв’язки між містами».

«Литва сьогодні є одним з найбільш послідовних та активних друзів України в Європейському Союзі, нашим важливим економічним партнером. І на рівні Президентів, і на рівні урядів існує інтенсивний діалог, який обидві сторони прагнуть максимально посилювати», - заявив на початку візиту Грищенко.

У порядку денному зустрічей обговорення шляхів зміцнення та розвитку партнерських відносин між двома країнами в економічній та гуманітарній сферах, аналіз виконання домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту до Литовської Республіки Президента України Віктора Януковича 6 лютого ц.р, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Литва головуватиме в Раді ЄС у другій половині 2013 року, а в листопаді 2013 року у Вільнюсі відбудеться саміт Східного партнерства, в рамках якого Україна розраховує підписати Угоду про асоціацію з ЄС.