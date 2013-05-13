Генпрокуратура зупинила слідство у справі Щербаня, заявляє захисник Юлії Тимошенко

26 квітня Генеральна прокуратура України зупинила слідство у справі про вбивство народного депутата України Євгена Щербаня у 1996 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив: “У мене в руках лист Генеральної прокуратури - є відповідна постанова слідчого, погоджена з відповідним прокурором”. “Не вдаючись в юридичний аналіз цього документу, бо він немає жодного значення, хочу сказати - це чергове підтвердження того, про що захист говорив весь час - ніякої справи Щербаня не існує”, - наголосив Власенко.

Він підкреслив, що “мильна бульбашка, яку роздмухували впродовж двох років, просто луснула”. Він нагадав, що перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін “два роки розповідав про те, що нібито в нього особисто є беззаперечні докази чиєїсь участі у трагічних подіях, пов’язаних із загибеллю народного депутата Щербаня”.

Власенко зазначив, що сьогоднішні події свідчать про те, що “цієї справи немає”.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня, Тимошенко було вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єр-міністром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.