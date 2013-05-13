Генпрокуратура сьогодні відновила слідство у справі Щербаня

Генеральна прокуратура України сьогодні поновила призупинені 26 квітня слідчі дії у справі про вбивство депутата та бізнесмена Євгена Щербаня, в організації якого підозрюється екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, коментуючи озвучену сьогодні захисником Тимошенко Сергієм Власенком постанову про призупинення слідчих дій у справі.

Як пояснили у Генпрокуратурі, в українському законодавстві, зокрема, у новому Кримінальному процесуальному кодексі чітко регламентовані й обмежені терміни слідства у кримінальних провадженнях, тому, власне, законодавець передбачив можливість призупинення слідства після вручення особі постанови про підозру на підставі статті 280 КПК.

Як зазначили у прес-службі, зокрема, йдеться про п. 3 цієї статті, яка передбачає таку можливість за наявності необхідності виконувати процесуальні дії у рамках міжнародно-правового співробітництва.

У Генпрокуратурі зауважили, що міжнародно-правові доручення у справі Щербаня були надіслані у декілька країн. Крім того, з урахуванням запланованих на найближчий час слідчих дій у цій справі постановою слідчого слідство поновлено сьогодні.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Щербаня, Тимошенко було вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єр-міністром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Сьогодні, 13 травня, захисник Тимошенко Власенко заявив, що 26 квітня Генеральна прокуратура зупинила слідство у цій справі.

Власенко сказав: “У мене в руках лист Генеральної прокуратури - є відповідна постанова слідчого, погоджена з відповідним прокурором”.

За словами захисника, що “формальним приводом для зупинення досудового слідства у цій справі є звернення з відповідним дорученням у рамках міжнародного співробітництва”.

На уточнююче запитання журналістів, про яке саме звернення йдеться, Власенко відмовився відповідати, зазначивши, що його відповідь «може бути розцінена як розкриття таємниці досудового слідства», і порадив журналістам з цим питанням звернутися до Генеральної прокуратури.

На сайті «Української правди» оприлюднено фотокопію відповідної постанови ГПУ, яка підтверджує повідомлення Власенка. Формально, підставою для зупинення стало незадоволення запитів про юридичну допомогу до Чеської Республіки та США.

У документі, зокрема, зазначається: "13.03.2013 підготовлено та 25.03.13 у порядку глави 43 КПК України до компетентних органів Чеської Республіки направлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 42012000000000006.

Окрім цього, 05.04.2013 підготовлено у порядку глави 43 КПК України у зазначеному кримінальному провадженні також направлено запит про надання правової допомоги до компетентних органів Сполучених Штатів Америки.

Враховуючи те, що на виконання запитів про міжнародну правову допомогу компетентними органами іноземних держав вимагає досить тривалого часу, а тому є необхідність і передбачена законом можливість зупинення досудового розслідування до завершення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва та отримання міжнародних матеріалів", - сказано в постанові Степана Божила.