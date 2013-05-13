Єлісєєв: Україна досягла прогресу у 8 з 11 критеріїв, необхідних для асоціації з ЄС

Україна досягла прогресу у 8 з 11 критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам представник України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), радник Президента України – уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлісєєв.

“У нас наприкінці квітня відбулась активна звірка позицій (з ЄС - УНІАН). Ми звірили позиції, подивились, що зробили, що не зробили. З 11 позицій, які нами спільно визначені з ЄС, у 8 досягли різного рівня прогресу”, - сказав Єлісєєв.

При цьому він відмовився уточнювати, якого саме прогресу було досягнуто в тих чи інших напрямках. Але, за його словами, це дозволяє сподіватись на позитивне рішення колегії комісарів ЄС щодо рекомендації на підписання Угоди про асоціацію з Україною.

«Якщо б це не дозволяло мені сподіватись, мене б тут не було», - сказав Єлісєєв.

За його словами, це технічне рішення має бути ухвалено 15 травня. За підсумками засідання комісари ЄС мають передати пакет документів у Європарламент та Раду ЄС, а також усім країнам - членам Євросоюзу.

«Але я хочу наголосити, що остаточне рішення - політичне - про підписання угоди буде ухвалюватись виключно країнами ЄС, орієнтовно в жовтні цього року», - сказав Єлісєєв.

“Ми досягли різного прогресу. У деяких питаннях ми досягли відчутного прогресу, в іншій сфері ми досягли обмеженого прогресу, але для мене головне, що процес іде. Крига скресла, і поступово, навіть за цей короткий час, буквально за 2-2,5 місяці почали демонструвати конкретні результати”, - сказав Єлісєєв.

Відповідаючи на запитання, на якій стадії перебуває вирішення питання вибіркового правосуддя в Україні, Єлісєєв закликав не займатися “суб’єктивним підходом”.

“У нас є три ключові напрями, і в рамках цих трьох ключових напрямів (виборча реформа, вибіркове правосуддя, проведення реформ - УНІАН) є 11 питань, за якими ми працюємо. І я хотів би сказати, що ми постійно моніторимо. Ви знаєте, що це питання включає дуже багато реформаторських заходів, зокрема реформування статусу суддів, реформа офісу генерального прокурора, Вищої ради юстиції. Це цілий комплекс питань, і ми працюємо не лише з Брюсселем, але і з Венеціанською комісією, з Радою Європи”, - повідомив Єлісєєв.

За його словами, щойно, наприклад, відбулась нарада з радником Президента Андрієм Портновим, який опікується питаннями правосуддя.