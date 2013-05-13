Анонс на 14 травня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання Прес-клубу «Наш Продукт» на тему: «Продовольча безпека та безпечні продукти для українців: загрози, можливості та перспективи». Учасники: Марія Гулич, завідувач лабораторією гігієни харчування ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзєєва АМНУ; Ігор Каневський, координатор проекту «Центр споживчого контролю «ЧЕК»; Олександр Бородиня, екс-заступник директора департаменту регуляторної політики Мінекономіки України, президент Ліги «Укршкірвзуттяпром». Гість прес-клубу: Олександр Кравчук, перший заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

* Прес-конференція на тему: «Підвищення квартплати: кому і навіщо це потрібно?». Учасники: Тетяна Бойко, експерт з питань ЖКГ, Олександр Сергієнко, директор Інституту міста.

* Під головуванням міністра соціальної політики Наталії Королевської відбудеться селекторна нарада з керівництвом регіональних органів соціального захисту з розвитку соціальної сфери. Зокрема буде розглядатися: ситуація на ринку праці, питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати, питання заборгованості перед Пенсійним фондом, питання забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання, виконання соціальних ініціатив Президента на 2013 рік.

* Прес-конференція на тему: «Підвищення акцизу на пиво: допоможе добудувати лікарню «Охматдит»? Учасники: Костянтин Красовський, заввідділом контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України; Юрій Павленко, Уповноважений з прав дитини Президента України; Андрій Пишний, народний депутат ВРУ, співавтор пакету законопроектів; Юрій Мірошниченко, народний депутат ВРУ; Андрій Шипко, народний депутат ВРУ; Марія Матіос, народний депутат ВРУ; Михайло Головко, народний депутат ВРУ; Ганна Гопко, член Опікунської Ради лікарні «Охматдит», координатор кампанії «Наші діти» руху добровольців «Простір свободи», Данило Гетьманців, доктор юридичних наук, експерт податкового та фінансового права, член Опікунської Ради лікарні «Охматдит», Наталя Король, представник Європейського бюро ВООЗ в Україні; Юлія Солоха, координатор кампанії «За тверезу України», координатор проектів ГО «Життя».

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи розвитку виноградарства і виноробства в Україні». Учасники: віце-президент Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник, начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства Мінагрополітики України Віктор Костенко, перший заступник генерального директора корпорації «Укрвинпром» Володимир Кучеренко. (Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 093 725 17 38.

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