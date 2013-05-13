Прокурор Мілана вимагає засудити Берлусконі до 6 років ув’язнення

Прокурор Мілана Ільда Боккассіні, яка є головним обвинувачем на гучному судовому процесі у «справі Рубі» стосовно Сільвіо Берлусконі, сьогодні зажадала для колишнього прем'єр-міністра Італії покарання у вигляді 6 років тюремного ув’язнення.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на агентство TMNews.

Крім того, сторона звинувачення зажадала для Берлусконі довічної заборони обіймати державні посади. Судовий процес проти Берлусконі, в рамках якого його звинувачують у причетності до проституції неповнолітніх і зловживанні службовим становищем, розпочався у квітні 2011 року.

За версією слідства, політик мав інтимний зв'язок з Рубі, коли їй ще не виповнилося 18 років, за що вона одержувала подарунки і грошову винагороду. Вечірки за участю неповнолітньої дівчини проходили на знаменитій віллі екс-прем'єра в Аркорі під Міланом.

На думку прокуратури, в Аркорі діяла "налагоджена система проституції", до якої входила зокрема і Рубі. Як відзначила Боккассіні, виступаючи із звинувачувальною промовою у міланському суді, у слідства "немає сумнівів" у тому, що молода марокканка займалася "проституцією" і "сексом з Берлусконі", одержуючи від нього в обмін за вечори на віллі "винагороду".

До того ж, як відзначила прокурор, обвинувачений знав про те, що Рубі є неповнолітньою. Про це, за даними Боккассіні, Берлусконі повідомив один з його найближчих друзів, відомий журналіст Еміліо Феде, який і привів дівчину на віллу в Аркорі 14 лютого 2010 року.

Як очікується, захисту Берлусконі слово нададуть 3 червня, а виголошення вироку відбудеться 24 червня.