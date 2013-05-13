ТОП-10 (13 травня)

Держфінінспекція пропонує ввести аудит органів влади

«Укрлендфармінг» вибрав Deutsche Bank і Sberbank для організації довипуску євробондів

Імпортований до України газ у квітні подешевшав до 415,12 дол.

Встановлення відеореєстраторів в автомобілях можуть зробити обов'язковим

Річний план приватизації за 4 місяці виконано всього на 0,5%

Фінплан «Нафтогазу» можуть затвердити наступного тижня

Україна цього року планує імпортувати 30-32,5 млрд кубометрів газу

Кредитну угоду щодо газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород» підпишуть до вересня

Ставицький каже, що німецька RWE зацікавлена ​​в українських газових сховищах

Доходи держбюджету України в січні-квітні зросли на 5%

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Держфінінспекція пропонує ввести аудит органів влади

Державна фінансова інспекція України розробила і направила на узгодження у Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі проект закону про введення державного аудиту адміністративної діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування щодо їхньої ефективності і доцільності фінансових витрат на їх утримання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на виконувача обов'язків голови Держфінінспекції Віктора Костюшка.

«Досвід роботи Держфінінспекції свідчить, що введення держаудиту адміндіяльності є актуальним, зокрема для забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни за допомогою припинення зловживань у сфері використання державних ресурсів, зумовлених неправильним виконанням окремими керівниками своїх функцій і завдань, прописаних у законодавстві, і посадових інструкціях», - цитує прес-служба Костюшка.

За його словами, ухвалення законопроекту дозволить інформувати керівництво країни про ефективність і результативність роботи органів влади і місцевого самоврядування щодо виконання покладених на них завдань, функцій і повноважень, а також про якість ухвалених управлінських рішень і забезпечення раціонального використання ресурсів.

«Аудит адміністративної діяльності не розповсюджуватиметься на діяльність суб'єктів господарювання, що повністю відповідає курсу країни на дерегулювання і зменшення тиску контролюючих органів на господарську сферу», - підкреслив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Кабінет Міністрів подав на розгляд до Верховної Ради два законопроекти, які посилюють адміністративну відповідальність чиновників за порушення процедур ліцензування окремих видів господарської діяльності, а також за порушення співробітником контролюючих органів процедур проведення перевірок - термінів державного контролю, періодичності і термінів проведення планових перевірок, порядку проведення перевірок.

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«Укрлендфармінг» вибрав Deutsche Bank і Sberbank для організації довипуску євробондів

Найбільший український агрохолдинг «Укрлендфармінг» вибрав Deutsche Bank і Sberbank для організації додаткового випуску євробондів.

Про це УНІАН повідомило джерело на фінансовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, у березні «Укрлендфармінг» розмістив дебютний випуск 5-річних євробондів на 275 млн дол. з дохідністю 10,875% річних при початковому плані розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтиром дохідності 10,5-11%.

Також генеральний директор і власник «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк повідомив, що компанія планує дорозмістити решту 225 млн дол. і вже провела зустрічі з інвесторами з Близького Сходу та Китаю.

Довідка УНІАН. До складу «Укрлендфармінгу» входять 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів. Земельний банк компанії до кінця 2012 року становив 532 тис. га.

За підсумками 2012 року «Укрлендфармінг» збільшив чистий прибуток до 541,6 млн дол., що на 8,6% більше, ніж у 2011 році. Виручка компанії зросла на 40,6% - до 1,9 млрд дол., а EBITDA скоротилася на 3,3% - до 791,5 млн дол.

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Імпортований до України газ у квітні подешевшав до 415,12 дол.

Середня ціна на імпортний газ для України у квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням міністерства, 415,12 дол. за 1 тис. кубометрів - це середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України.

Як повідомляв УНІАН, середня митна ціна на імпортний газ для України у березні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,74% - до 416,6 дол. за 1 тис. куб. м з 419,7 дол. за 1 тис. куб. м.

У лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу у Російській Федерації, у результаті чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн. дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні цього року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу для України становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 дол.

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Встановлення відеореєстраторів в автомобілях можуть зробити обов'язковим

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання відеореєстратора під час експлуатації автомобіля».

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного законопроекту, що був зареєстрований сьогодні, 13 травня, є народний депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль.

«Суть законопроекту в тому, що кожен автомобіль має бути обладнаний відеореєстратором, а його записи можуть використовуватися як докази в кримінальному провадженні», – пояснив Москаль, повідомили УНІАН у його прес-службі.

На думку автора законопроекту, встановлення відеореєстраторів не вдарить по кишені автомобілістів, оскільки їхня вартість починається від 200 грн, а це менше 20 літрів бензину. «Зате користі в спірних ситуаціях, у тому числі з ДАІ, набагато більше», - переконаний Москаль.

У законопроекті, зокрема, передбачається, що експлуатація автомобіля без увімкненого справного відеореєстратора тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для гарантованого використання у кримінальному провадженні записів відеореєстратора частину другу статті 99 Кримінального процесуального кодексу України пропонується доповнити новим абзацом, відповідно до якого відеозаписи автомобільного відеореєстратора за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаються документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як допустимі докази.

«Впровадження обов‘язкового використання відеореєстратора під час експлуатації автомобіля підвищить рівень дисциплінованості на українських дорогах, а також захистить права водіїв, які керують транспортними засобами з додержанням вимог Правил дорожнього руху», - підкреслюється в Пояснювальній записці.

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Річний план приватизації за 4 місяці виконано всього на 0,5%

Надходження від приватизації з початку 2013 року, станом на 8 травня, становили 52,6 млн грн або 0,48% встановленого на цей рік плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, всього у 2013 році планується одержати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.

Надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн. грн - 67,6% річного плану.

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Фінплан «Нафтогазу» можуть затвердити наступного тижня

Фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» може бути затверджено вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Одержано останнє доручення прем'єр-міністра усім зацікавленим центральним органам виконавчої влади у семиденний термін закінчити всі процедури, які дозволять ухвалити остаточне рішення щодо фінансового плану НАК Нафтогаз України», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України планував розглянути фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на своєму засіданні 13 травня.

Наприкінці квітня Кабмін також оприлюднив законопроект про плани щодо реформування НАК «Нафтогаз України», який дозволяє приватизацію компанії та її дочірніх структур, а також передачу газотранспортної системи в оренду.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Україна цього року планує імпортувати 30-32,5 млрд кубометрів газу

Україна планує в 2013 році здійснити імпорт природного газу в обсязі 30-32,5 млрд кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Що стосується імпорту, то споживання зменшиться за рахунок енергоефективності. Приблизно для хімічної галузі (імпорт становитиме - УНІАН) - в обсязі 8-8,5 млрд, і для інших галузей, включаючи ТКЕ (теплокомуненерго - УНІАН) – приблизно 22-24 млрд кубометрів газу», - сказав Е.Ставицький.

Він також зазначив, що баланс газу на 2013 рік вже сформований, і прийматиметься у пакеті з фінансовим планом НАК «Нафтогаз України» наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

За даними Державної митної служби, Україна у січні-березні 2013 року імпортувала газу в грошовому виразі на загальну суму 3,1 млрд дол. Зокрема імпорт газу з Росії за 3 місяці 2013 року становив 3,055 млрд дол., з Білорусі - 27,662 млн дол., з інших країн - 12,611 млн дол.

Імпорт газу з Російської Федерації у загальному балансі становить 97,19%.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Кредитну угоду щодо газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород» підпишуть до вересня

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України планує до вересня підписати кредитну угоду на суму 308 млн дол. з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Європейським інвестиційним банком для фінансування робіт з модернізації української частини магістрального газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ми очікуємо, що приблизно у вересні цього року ми відкриємо цю кредитну лінію», – сказав міністр.

За інформацією Міненерговугілля, попередня вартість модернізації цього магістрального газопроводу становить 519 млн дол., з яких 308 млн дол. – кредит вищезгаданих фінансових організацій, решта суми буде забезпечена за рахунок власних коштів НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 3 травня, після круглого столу в Брюсселі щодо розвитку газового ринку України, комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер повідомив, що він сподівається до кінця року отримати відповіді на всі питання, що стосуються майбутнього розвитку української газотранспортної системи з тим, щоб з'явилася можливість для початку її реальної модернізації. Зі свого боку міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв європейським партнерам забезпечити прозорість у прийнятті рішень, що стосуються розвитку газотранспортної системи.

Напередодні круглого столу в Брюсселі Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким передбачається дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур, а також передачу в оренду газотранспортної системи України.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС. Водночас Україна поки не відповіла на головне питання - яким може бути формат майбутнього газового консорціуму: двостороннім між Україною та Росією чи тристороннім, із залученням ЄС, однак постійно наполягає на євроінтеграції.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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Ставицький каже, що німецька RWE зацікавлена ​​в українських газових сховищах

Німецький газовий трейдер компанія RWE висловила зацікавленість у використанні українських газових сховищ. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Зацікавленість насамперед є в RWE, а також у інших газових трейдерів, які були на круглому столі (у Брюсселі, 3 травня ц.р. - УНІАН)»,- сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading контракт на постачання природного газу щорічним обсягом до 5 млрд кубометрів. За підсумками 2012 року німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» 56 млн куб. м газу. 2012 рік став першим роком, коли Україна почала імпортувати газ з європейського ринку.

У квітні поточного року Ставицький повідомив, що деякі європейські країни зацікавлені у використанні українських підземних сховищ природного газу. У свою чергу за інформацією заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Вадима Чупруна, Україна пропонує іноземним компаніям зберігання газу в своїх підземних сховищах за цінами, у кілька разів нижчими за європейські.

Довідка УНІАН. Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше за показник на 1 березня 2013 року.

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. ПСГ є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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Доходи держбюджету України в січні-квітні зросли на 5%

Доходи державного бюджету України в січні-квітні 2013 року зросли на 5 млрд грн, або на 4,9% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 106,1 млрд грн.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, доходи загального фонду держбюджету за січень-квітень поточного року зросли на 4,7 млрд грн, або на 5,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 91,4 млрд грн, доходи спеціального фонду — на 0,3 млрд грн, або на 2,1%, до 14,7 млрд грн.

Також повідомляється, що за січень-квітень поточного року обсяг відшкодування податку на додану вартість зріс на 3,4 млрд грн, або на 22,6% порівняно з січнем-квітнем минулого року - до 18,5 млрд грн. Зокрема автоматичне відшкодування ПДВ становило 7,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, дефіцит держбюджету за січень-березень 2013 року становив 4,523 млрд грн. За січень-березень держбюджет України одержав 83,791 млрд грн, що на 8,5% більше за аналогічний показник 2012 року. Проти січня-березня 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету зросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

УНІАН