ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» у публікації «Ділові підсумки дня: Українців стане простіше звільнити, а квартплата подорожчає» подає огляд основних економічних подій за 13 травня...

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Також «Дело» у публікації «Продажі легкових авто в Україні зросли на третину на хвилі ажіотажу через спецмита» пише: продажі легкових авто в квітні 2013 року становили близько 26 тис. од., що на 33% більше, ніж у квітні минулого року...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Економіка не готова до вчинку», у якому пише: проблеми з виконанням держбюджету поглиблюються. Після того як у I кварталі не були виконані планові показники доходів загального фонду скарбниці, у квітні доходи бюджету впали навіть порівняно з квітнем минулого року. Через це темпи зростання доходів бюджету різко скоротилися - з 9% до 5,5%. Експерти стверджують, що погіршення ситуації з державними фінансами дозволить урядові розпочати повернення ПДВ за допомогою фінансових векселів, хоч правильніше провести секвестр...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Мер заплатить за проїзд», у якому пише: у суді розглядається кримінальна справа щодо мера Мелітополя Сергія Вальтера, його заступників Олексія Козлова і Леоніда Василенка. Чиновників звинувачено у вимаганні грошей від керівників підприємств, що здійснюють пасажирські перевезення. Фігурантами справи є також начальник транспортного сектору міськвиконкому Віктор Кирилюк і директор "Мелітопольського асфальтобетонного заводу" Іван Чаусов. За версією звинувачення, в 2011-2012 роках підозрювані незаконно заволоділи 1,5 млн грн.

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«Сегодня» у публікації «Найскандальніші питання, на які замахнулася Рада» пише: у найближчі 10 днів український парламент розглядатиме законопроекти про ГТС, секс-меншини та недоторканність нардепів...

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Також «Сегодня» у публікації «Донецькі школи здаються в оренду під сауни та ательє» пише: у мерії запевняють - все законно, але пожежники іншої думки...

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Україна і СОТ: підсумки першої п'ятирічки» пише: Україна стала сто п'ятдесят другим членом СОТ 16 травня 2008 року. "Застрибнути" на цей "потяг" ми встигли, обігнавши Росію і буквально за лічені місяці до того, як країну накрила хвиля світової фінансової кризи...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Собянін попросив президента повернути старий порядок сплати за ЖКП» пише: з червня мешканці, які встановили індивідуальні лічильники, повинні будуть платити за «чуже» світло і воду...

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«Ведомости» у публікації «Бізнес чекає від Путіна амністії засуджених за економічними статтями» пишуть: широка амністія підприємців як спосіб поліпшити діловий клімат і не допустити рецесії може бути обговорена на зустрічі президента Путіна з бізнес-спільнотою...

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Також «Ведомости» у публікації «Великі внески ростуть швидше» пишуть: за I квартал обсяг вкладів населення РФ в банках зріс майже на 0,5 трлн руб. Найшвидше поповнювалися вклади мільйонерів - на них зараз припадає вже 5,8 трлн руб.

(УНІАН)