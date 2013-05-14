Кожара впевнений, що Україна зможе цього року підписати Угоду про асоціацію з ЄС

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара упевнений, що Україна зможе цього року підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Про це керівник українського зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Україна забезпечила надзвичайно позитивні тенденції. Якщо ми підтримуватимемо ці тенденції від травня і до жовтня, гадаю, що результат буде позитивний – Україна зможе підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом», – сказав міністр.

Рада мiнiстрiв ЄС учора затвердила посилену Угоду про спрощений порядок видачi вiз для українців. Минулого місяця Європейський парламент дав згоду на набуття чинностi цією угодою.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу в зміні виборчого законодавства, розв’язання проблеми вибіркового правосуддя і продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.