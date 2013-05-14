Омбудсмену надали повноваження у сфері захисту персональних даних

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні і в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 348 із 419 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цим законом внесено зміни до Закону України «Про захист персональних даних» зміни, якми передбачено наділити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зокрема, такими повноваженнями: проведення планових та позапланових, виїзних та безвиїзних перевірок володільців та/або розпорядників персональних даних; направлення до володільця та/або розпорядника персональних даних подання Уповноваженого ВР з прав людини для вжиття ними заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства про захист персональних даних; надання рекомендації у сфері захисту персональних даних; внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних в порядку, визначеному законодавством; здійснення моніторингу нових практик, тенденцій та технологій захисту персональних даних; погодження корпоративних кодексів поведінки.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення визначено, що протоколи за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних складатимуть представники Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини (замість Державної служби з питань захисту персональних даних) та передаватимуть їх на розгляд до суду. Окрім цього, документом передбачено удосконалення статті 18839, якою встановлено адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних.