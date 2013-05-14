Анонс на 15 травня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю міністра інфраструктури Володимира Козака, міністра екології та природних ресурсів Олега Проскурякова, міністра соціальної політики Наталії Королевської, голови Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира Семиноженка.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться конференція провідного світового круїзного холдингу Royal Caribbean Cruises Ltd за участю регіонального комерційного директора Наталії Бентас. У програмі конференції: обговорення перспективи і стратегії просування світового круїзного продукту на українському туристичному ринку, а також введення нових маркетингових онлайн інструментів.

* Прес-конференція на тему: «Чи потрібно українцям щорічно оцінювати свою нерухомість та інше майно?». Учасники: Андрій Філін, представник Відкритого клубу незалежних оцінювачів, Андрій Гусельников, представник Ліги оцінювачів України. Питання: Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України про оподаткування багатства і предметів розкоші». Чи потрібно буде українцям, у яких є майно на території України, щорічно звертатися до відповідних оціночних компаній для отримання послуг з оцінки майна?

* Відбудеться Інтернет-конференція Андрія Вавриша, Олексія Чернишова та Наталії Доценко-Білоус на тему: "Комплексна забудова територій - шлях до гармонійного благоустрою міста Києва".

* У рамках виставки «Аква-Терм Київ 2013» відбудеться презентація розробленого фахівцями ВАТ «АК «Київводоканал» проекту Закону України «Про поступове скорочення та повну заборону використання фосфатів у миючих засобах». Учасники: заступник ген.директора ПАТ «АК «Київводоканал» з юридичних питань та інвестицій Віта Струкова, радник голови правління з питань інформаційної політики ВАТ «АК «Київводоканал» Вікторія Яковлєва.

* Відбудуться слухання в Комітеті ВРУ з питань свободи слова та інформації на тему: «Впровадження цифрових стандартів мовлення в Україні».

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Питання: Проект Закону про систему професійних кваліфікацій; Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати або її затримки; Проект Закону про внесення змін до статті 42 Закону України "Про зайнятість населення".

* 15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолія Могильова на тему: «Крим-2013: політична стабільність, доступні пляжі і економічне зростання». У рамках прес-конференції будуть розглянуті такі теми: суспільно-політична ситуація в Криму, в тому числі підготовка до проведення траурних заходів, приурочених до Дня пам'яті жертв депортації. Крім того, будуть анонсовані новинки майбутнього літнього курортного сезону, а також заходи, пов'язані зі звільненням прибережних територій від незаконних забудов і забезпеченням доступності кримських пляжів, озвучені тенденції в економічній та інвестиційній сферах автономії (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (063) 562-13-59.

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