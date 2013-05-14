ТОП-10 (14 травня)

Рада ухвалила антикорупційний закон

Омбудсмену надали повноваження у сфері захисту персональних даних

Єврокомісія планує завтра ухвалити рішення щодо асоціації з Україною

Антимонопольному комітету розширять повноваження

Агрохолдинг «Укрлендфармінг» дорозмістив 5-річні євробонди на 150 млн дол.

Фірташ планує вивести на IPO свої окремі бізнеси

Парламент удосконалив механізм перерахунку пенсій

Транзит російського газу до країн ЄС через Україну за 4 місяці скоротився на 18%

«Укрзалізниця» розміщує п'ятирічні євробонди на 500 млн дол.

Мінфін залучив до бюджету 553 млн грн на ОВДП-аукціоні 14 травня

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Рада ухвалила антикорупційний закон

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 373 з 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено визначити механізм здійснення фінансового контролю шляхом запровадження перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також визначення інституцій, відповідальних за здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Запропоновані зміни також спрямовані на удосконалення положень закону «Про засади запобігання і протидії корупції» за результатами моніторингу його практичного застосування, що стосуються правового регулювання: обмежень щодо спільної роботи близьких осіб; обмежень щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; обмежень щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; механізму проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів або проектів нормативно-правових актів.

Також законом пропонується удосконалити механізми оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; захисту осіб, які повідомили про корупційні правопорушення; внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та надання інформації з нього.

Крім того, законом передбачено деталізувати форму декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру з метою забезпечення можливості виявлення на її підставі конфлікту інтересів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його схвалення дозволить забезпечити виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань у рамках Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

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Омбудсмену надали повноваження у сфері захисту персональних даних

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні і в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 348 із 419 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цим законом внесено зміни до Закону України «Про захист персональних даних» зміни, якми передбачено наділити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зокрема, такими повноваженнями: проведення планових та позапланових, виїзних та безвиїзних перевірок володільців та/або розпорядників персональних даних; направлення до володільця та/або розпорядника персональних даних подання Уповноваженого ВР з прав людини для вжиття ними заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства про захист персональних даних; надання рекомендації у сфері захисту персональних даних; внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних в порядку, визначеному законодавством; здійснення моніторингу нових практик, тенденцій та технологій захисту персональних даних; погодження корпоративних кодексів поведінки.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення визначено, що протоколи за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних складатимуть представники Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини (замість Державної служби з питань захисту персональних даних) та передаватимуть їх на розгляд до суду. Окрім цього, документом передбачено удосконалення статті 18839, якою встановлено адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних.

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Єврокомісія планує завтра ухвалити рішення щодо асоціації з Україною

Брюссель. Європейська Комісія планує схвалити проект пропозиції про підписання Угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в Єврокомісії.

“Без передбачення майбутнього політичного рішення щодо можливого підписання, Комісія очікує схвалити 15 травня 2013 року пропозицію для рішення Ради ЄС щодо підписання, тимчасового застосування та укладання Угоди про асоціацію та про глибоку і всебічну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС”, - заявили в Комісії.

У Єврокомісії підкреслили, що рішення Комісії є суто технічним рішенням, яке дає потенційну можливість пройти всі необхідні внутрішні процедури для того, щоб зробити можливим підписання Угоди до саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада у Вільнюсі.

У Комісії також підкреслили, що рішення про підписання Угоди має схвалюватися Радою ЄС одноголосно.

“Ми продовжуємо закликати Україну демонструвати рішучі дії та відчутний прогрес в низці критеріїв у трьох сферах (вибори, вибіркове правосуддя та загальні реформи в рамках Порядку денного асоціації), щоб підписання стало можливим”, - зазначили в Європейській Комісії.

Високопосадовий європейський дипломат у розмові з кореспондентом УНІАН особливо наголосив на тому, що рішення Комісії не є рішенням про підписання Угоди, а саме таке рішення схвалюватиметься на основі ще однієї оцінки прогресу України.

“Це лише пропозиція, щоб ми могли підписати Угоду, щойно ЄС оцінить (ймовірно після літа), чи виконала Україна умови для підписання Угоди про асоціацію”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Водночас протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

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Антимонопольному комітету розширять повноваження

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді розширити повноваження Антимонопольного комітету і суміжних контролюючих органів у частині обґрунтування і проведення розслідувань, спрямованих на дотримання і захист конкуренції на ринках.

Відповідний законопроект №2955 «Про захист економічної конкуренції» зареєстровано в парламенті 7 травня і оприлюднено на веб-порталі Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроекту, зокрема, сказано, що законопроект регулює процедуру отримання пояснень і іншої інформації, проведення перевірок та інших дій під час збору доказів про випадки і факти порушень ринкової конкуренції. Також документ конкретизує права і обов'язки осіб, які беруть участь у розслідуваннях, а також регламентує проведення спеціальних експертиз, ініційованих у рамках розслідувань.

Підставою для початку розслідування із захисту конкуренції, згідно з законопроектом, є заяви учасників ринку, заяви органів влади, власна інформація АМКУ. Водночас якщо одержана інформація є суперечливою, антимонопольні органи мають право розпочати додаткове розслідування з метою встановити достовірність причин виникнення порушень конкуренції на тому чи іншому ринку.

Розпочате розслідування, пояснюється в законопроекті, оформлюється спеціальним розпорядженням голови територіального відділення Антимонопольного комітету, яке має бути відправлене відповідачу протягом трьох робочих днів.

Водночас АМКУ наділяється правом не відкривати справу і не вести розслідування взагалі у разі, якщо заява про порушення конкуренції насправді є незначною і не чинить істотного впливу на розвиток ринку в цілому. Відмова при цьому має бути мотивованою і також обґрунтованою.

Запропоновані зміни, як очікується, сприятимуть прозорості діяльності комітету і посилять процесуальні гарантії учасників справ.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до липня 2013 року розробити, затвердити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про Державну програму підтримки розвитку конкуренції в Україні на 2014-2024 рр., покликаною обмежити монополізм на різних ринках і зберегти конкурентні відносини в різних сферах і галузях економіки.

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Агрохолдинг «Укрлендфармінг» дорозмістив 5-річні євробонди на 150 млн дол.

Найбільший агрохолдинг в Україні «Укрлендфармінг» дорозмістив євробонди на 150 млн дол. з погашенням у 2018 році і дохідністю 10,875%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Андеррайтерами випуску стали Deutsche Bank і Sberbank CIB.

Як повідомили УНІАН у прес-службі генерального директора та власника «Укрлендфармінгу» Олега Бахматюка, облігації переважно були розміщені серед інвесторів з Близького Сходу і Європи.

Крім того, в прес-службі, посилаючись на слова Бахматюка, зауважили, що частина грошей, залучених під час дебютного розміщення, а також знову залучені кошти «Укрлендфармінг» спрямує на капітальні витрати, насамперед - будівництво елеваторів, а також на нові придбання на ринку. До того ж, компанія планує інвестувати у створення власного парку з 3 тис. залізничних зерновозів.

«Усе це є частиною нашої стратегії щодо створення на базі «Укрлендфармінгу» трейдера, який би продавав на світових ринках близько 5 млн тонн зернових на рік. У 2013 році ми плануємо увійти до трійки найбільших експортерів зернових з України і поставити на зовнішні ринки 2,5 млн тонн, з них 1,5 млн тонн власного виробництва. Уперше 500-700 тис. тонн будуть відправлені до Китаю», - цитує прес-служба бізнесмена.

Як повідомляв УНІАН, у березні «Укрлендфармінг» розмістив дебютний випуск 5-річних євробондів на 275 млн дол. з дохідністю 10,875% річних при початковому плані розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтиром дохідності 10,5-11%.

Довідка УНІАН. До складу «Укрлендфармінгу» входять 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів. Земельний банк компанії на кінець 2012 року становив 532 тис. га.

За підсумками 2012 року «Укрлендфармінг» збільшив чистий прибуток до 541,6 млн дол., що на 8,6% більше, ніж у 2011 році. Виручка компанії зросла на 40,6% - до 1,9 млрд дол., а EBITDA скоротилася на 3,3% - до 791,5 млн дол.

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Фірташ планує вивести на IPO свої окремі бізнеси

Група компаній Group DF, що об'єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, планує вивести до 2015 р. на IPO свої окремі бізнеси. Про це повідомив в інтерв'ю діловому виданню "Форбс" керуючий директор Group DF Борис Краснянський.

"Ми хочемо, щоб один-два з наших бізнесів були готові до виходу на біржу до 2015 року. Найрозвиненіший наш бізнес - хімічний, він найкраще готовий до публічного розміщення", - сказав він.

Краснянський також повідомив, що його компанія зацікавлена ​​взяти участь у можливій приватизації Одеського припортового заводу. "Звичайно, ми дуже зацікавлені в придбанні Одеського припортового заводу і готові до співпраці з партнером, якщо це буде більш виграшним підходом за умовами приватизації. Це може бути хто завгодно, наприклад, з глобальних гравців", - повідомив Краснянський.

Довідка УНІАН. Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у низці країн Європи і Азії. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнеси. Інші сфери діяльності групи наразі включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.

Належить українському бізнесменові й інвесторові Дмитру Фірташу.

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Парламент удосконалив механізм перерахунку пенсій

Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії”, внесений Кабінетом Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 350 із 399 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено удосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсій незалежно від закону, за яким вони призначені.

Законом також удосконалюється механізм щорічного перерахунку раніше призначених пенсій шляхом збільшення заробітної плати, з якої призначена (перерахована) пенсія, на коефіцієнт, який відповідає не менше 20 відсоткам зростання середньої заробітної плати порівняно з попереднім роком, але не менше росту інфляції. Крім того ним передбачено вважати непрацездатними членами сім'ї дітей до досягнення ними 23 років у період, що не перевищує чотирьох місяців між завершенням навчання за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим (наразі до непрацездатних членів сім'ї зараховують дітей у період навчання в одному із зазначених навчальних закладів).

Законом передбачено зарахувати до осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, що дасть можливість включати ці періоди до страхового стажу.

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Транзит російського газу до країн ЄС через Україну за 4 місяці скоротився на 18%

Транзит російського газу через територію України до країн Євросоюзу в січні-квітні 2013 року скоротився на 18,17% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 25,211 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, транзит газу у квітні 2013 року скоротився до 5,775 млрд куб. м порівняно з 6,595 млрд куб. м в березні п.р.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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«Укрзалізниця» розміщує п'ятирічні євробонди на 500 млн дол.

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» проводить розміщення п'ятирічних євробондів на 500 млн дол. США, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Дохідність цих боргових паперів з погашенням у травні 2018 знаходиться на рівні 9,5%.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank.

Минулого місяця Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд дол. США з дохідністю 7,5%.

Після цього низка українських корпоративних позичальників здійснила свої випуски євробондів. Зокрема, агрохолдинг «Мрія» випустив боргові папери на 400 млн дол. з дохідністю 9,75% річних з погашенням у 2018 році, а найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК дорозмістив п'ятирічні євробонди на 150 млн дол. США з дохідністю на рівні 7,875% .

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня голова «Укрзалізниці» Сергій Болоболін заявив, що «Укрзалізниця» очікує рішення Кабінету Міністрів України про акціонування залізниць і перетворення їх в публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», 100% акцій якого будуть передані державі.

До складу «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці.

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Мінфін залучив до бюджету 553 млн грн на ОВДП-аукціоні 14 травня

Міністерство фінансів України у вівторок, 14 травня, залучило до державного бюджету 553 млн грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 38,622 млн грн за однією задоволеною з двох поданих заявок на придбання держпаперів серії UA4000166193 зі строком обігу 168 днів і дохідністю 7,75%; 111,294 млн. грн за двома поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів серії UA4000166201 із дохідністю 14,25%; 403,188 млн грн за трьома поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів серії UA4000166219 із дохідністю 14,25%.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 7 травня, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до держбюджету.

Мінфін у травні 2013 року, як і в квітні, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 7, 14, 21 і 28 травня.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів із продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Станом на 14 травня 2013 року обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 216,456 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 77,425 млрд грн, нерезидентів - 4,895 млрд грн.

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