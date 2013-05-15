ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» у публікації «Які внески до державного бюджету платять українці» пише: вся система державних фінансів тримається на дрібних вкладах мільйонів українців. Саме пересічний українець, а не промислові гіганти чи олігархи, утримує величезний держапарат, оплачує держзакупівлі і рахунки за всіма соціальними зобов'язаннями...

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Також «Дело» в публікації «За скільки продається посада радника президента України?» оприлюднило «розцінки» найбільш затребуваних місць - у Верховній Раді та Адміністрації президента...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Малий золотник, але довгий», в якому пише: у парламенті переглянули механізми призначення та індексації пенсій, які дозволять збільшити виплати кожному пенсіонеру в середньому всього на 10 грн. І хоча цей закон набуде чинності з 1 червня, перерахунок пенсій буде проведений лише в березні 2014 року. Найближчим часом невеликі зміни відчують тільки деякі категорії громадян, наприклад, жінки у відпустках по вагітності та пологах, а також пенсіонери, які перебувають на повному державному утриманні...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Боротися і шукати», в якому пише: Верховна Рада ухвалила закон про реалізацію державної антикорупційної політики, що вимагається планом дій з візової лібералізації з ЄС. Закон зменшує мінімальний розмір разових витрат, обов'язкових для декларування, з 150 тис. до 80 тис. грн і вводить обов'язкову експертизу всіх законів і законопроектів на предмет корупції. Утім, цим зусилля парламенту в даній сфері вичерпуються - Рада відмовилася створити Національне антикорупційне бюро і ввести антикорупційну перевірку чиновників усіх рівнів...

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«Сегодня» у публікації «Фінансовим пірамідам в Україні залишилося недовго - їх хочуть оголосити поза законом» пише: у Раді готовий до розгляду законопроект Кабміну, який вперше конкретизує поняття «фінансова піраміда» і забороняє займатися таким видом діяльності...

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Також «Сегодня» у публікації «Плюси і мінуси газового консорціуму» пише: Україна отримає більше 3 мільярдів доларів вигоди, але не зможе розпоряджатися трубою сама...

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Навіщо Україні СОТова історія...» пише: п'ять років тому Україна стала членом Світової організації торгівлі. Очікування від такого кроку були амбіційні, але досягти їх не вдалося. Крім того, зараз Київ наполягає на перегляді митних правил, що пов'язують зі "співробітництвом" з Митним союзом. Аби з'ясувати ситуацію УНІАН звернувся до екс-міністрів економіки України, які мали безпосереднє відношення до процесу входження нашої країни до СОТ і яким не з чуток відомо, що зараз відбувається в даній сфері...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Рахункова палата пропонує обкласти бізнес «офшорним» податком» пише: реалізація цього заходу дозволить залучити до федерального бюджету до 48 млрд дол. на рік, підрахували аудитори...

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Також «Известия» в публікації «Лімузин для президента зроблять на ГАЗі» пишуть: у січні цього року Володимир Путін прийняв рішення передати розробку і виробництво сімейства автомобілів для перших осіб країни компанії «Маруся» Миколи Фоменка. Однак, група ГАЗ, що також претендувала на виконання цього держзамовлення, не залишиться осторонь проекту «Кортеж». Компанія Олега Дерипаски забезпечить так звані швидкі результати: виробництво автомобілів під російським брендом «Чайка» (за допомогою зміни кузова і інтер'єру серійних імпортних автомобілів-донорів на основі затвердженого урядом стилю). Ці автомобілі будуть надані першим особам уряду в якості «тимчасового рішення» - поки «Маруся» спільно з Центральним науково-дослідним автомобільним і автомоторний інститутом не проведе перші російські лімузини представницького класу...

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«Ведомости» у публікації «Рецесія в Росії почалася достроково» пишуть: у Міністерстві економрозвитку РФ побоювалися рецесії до осені, але формально спад економіки вже настав...

(УНІАН)